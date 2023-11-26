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Каждая вторая компания в Казани планирует повысить зарплаты в ближайшее время
Большая часть казанских компаний повышала зарплаты сотрудников в течение этого года. Каждая вторая планирует сделать это в ближайшее время, следует из опроса сервиса SuperJob.
На повышение оклада в следующем году надеется каждый второй сотрудник компаний из Казани. При этом чем моложе работник, тем чаще он рассчитывает на пересмотр зарплаты.
В то же время представители 49% компаний заявляют, что уже повышали зарплаты сотрудников в течение последнего полугода. Еще 32% увеличивали выплаты в период от полугода до года.
Аналитики подытожили ответы работников и работодателей и пришли к выводу, что в 8 из 10 компаний зарплаты сотрудников уже увеличились в 2023 году. Однако часть снова повысит их в ближайшее время.
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