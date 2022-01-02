Каждая вторая компания дарит новогодние подарки партнерам и клиентам

Новогодних подарков стало меньше, утверждают Депутаты Госдумы. Однако на 2021 год корпоративные подарки дарили чаще, чем в прошлом году, и чуть реже, чем до пандемии коронавируса, сообщает SuperJob.

В 2021 году на новогодний праздник 45% компаний подготовили подарки для партнеров и клиентов. Год назад подарки дарили четверо из десяти работодателей. В 2019 году до пандемии — 48%.

Календари стали самым распространенным корпоративным подарком. На втором месте — сладости, на третьем — алкоголь. Партнерам компании чаще всего дарят свою продукцию, наборы чая или кофе, канцпринадлежности и кружки. Опрошенные назвали и необычные подарки — «ватрушки» для катания с горок и куртки с подогревом.