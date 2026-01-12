«Каждая встреча – это честь»: депутат Тукаевского района передал помощь бойцу СВО

Депутат Тукаевского района и активист Валерий Тигр с первых дней СВО поддерживает связь с передовой. На личные средства он отправил бойцам 45 автомобилей, 5 питбайков, коптеры, медикаменты и тонны необходимого снаряжения.

Но для него важна не только материальная помощь. Валерий Тигр лично встречается с военнослужащими, возвращающимися в краткосрочный отпуск, чтобы узнать об их нуждах и выразить благодарность за службу. На днях такая встреча состоялась с бойцом с позывным Морфий.

В ходе встречи депутат передал для Морфия и его товарищей гуманитарный груз – сухие супы, футболки и другие важные вещи с Родины.

«Для нас они настоящие герои. Наша задача – сделать все, чтобы они чувствовали нашу поддержку здесь и там, на передовой. Каждая такая встреча – это честь и ответственность», – подчеркнул Валерий Тигр.

Поддержка бойцов, как отмечает депутат, сочетает материальную помощь и живое общение, что помогает военнослужащим почувствовать внимание и заботу со стороны родного города.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.