«Каждая ситуация уникальна»: мэр Челнов призвал доводить обращения ветеранов СВО до конца

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании затронул тему поддержки местных жителей – участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что любые обращения этих граждан должны доводиться до логического завершения.

«Разные жизненные ситуации складываются. Каждая ситуация уникальна для каждого человека, для каждого военнослужащего. Ее нужно решать, не пытаться решать, а реально решать. Они обращаются к нам как к последней надежде, последней инстанции. Мы это почувствовали, когда общались за чашкой чая, – предметный разговор длился долго», – отметил градоначальник.

По словам Магдеева, в прошлом году в Совет ветеранов СВО поступило около 500 обращений, есть запросы и в приемную мэра. Город направил обращения к Раису Татарстана Рустаму Минниханову по вопросу организации госпиталя для ветеранов войн. На отчетной сессии горсовета председатель совета Шамиль Аюпов просил предоставить дополнительное здание. По прогнозам ассоциации, к 2025 году количество участников спецоперации и членов их семей, нуждающихся в медицинской и психологической помощи, может составить до 74 тыс. человек.

Мэр подчеркнул, что часть вопросов требует федерального уровня решения. «Есть вопросы, которые нужно ставить перед Министерством обороны РФ, перед депутатами Госдумы. Некоторые требуют изменений федерального законодательства», – пояснил он.

В преддверии Дня защитника Отечества Магдеев посетил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, а в конце 2025 года – Военный клинический госпиталь им. Бурденко в Москве.

«У нас хорошие контакты, наши коллеги прошли подготовку. Наша задача – сопровождать наших воинов и дальше. Мы видели все своими глазами, общались с бойцами и врачами. Дальнейшая поддержка требует как организационных, так и финансовых ресурсов», – добавил мэр.