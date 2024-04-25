«Каждая семья — это целая история»: в Казанском Кремле чествовали 14 трудовых династий

Чествование 14 трудовых династий из Татарстана, общий трудовой стаж которых в разных сферах — образовании, здравоохранении, ветеринарии, авиапроме, социальной защите, нефтедобыче и других — превышает десятки и сотни лет, состоялось сегодня в Казанском Кремле. Мероприятие прошло в Год семьи, накануне 1 мая — Праздника Весны и Труда.

«В этом зале собрались победители нашего соревнования, вы все лучшие. На наших предприятиях и в организациях большое количество трудовых династий, мы гордимся каждой из них. Есть предприятия, где более 200 трудовых династий. Есть предприятия, где общий стаж трудовой династии — более тысячи лет», — сообщила, обращаясь к собравшимся в зале семьям, председатель Федерации профсоюзов Татарстана, депутата Госсовета РТ Елена Кузьмичева.

Спикер отметила, что в прошлом году была заложена традиция чествовать трудовые династии в Казанском Кремле, и она будет продолжена.

«Каждая семья — это целая история, и объединяет вас одно — трепетное отношение к своей профессии», — отметила Кузьмичева.

Первыми на сцену поднялись представители династия Масловых-Хуснутдиновых-Николаевых-Петровых-Дмитриевых-Вахламовых-Татаркиных. Общий стаж четырех поколений семьи на Казанском пороховом заводе составляет 400 лет. Всего за 236-летнюю историю старейшего в оборонной отрасли завода сложилось свыше 160 трудовых династий.

У истоков династии Масловых — Хуснутдиновых стоял Федор Маслов, который пришел на завод в 1939 году. В разные годы он работал вахтером в охране предприятия, электромонтером в кислотном цехе и в 1969 вышел на пенсию. Трудовая эстафета передавалась в семье от супруга-основателя династии к супруге Марие Степановне, а далее — троим детям, внукам, родным и близким. Так генеалогическое древо разрослось новыми именами и фамилиями работников предприятия.

«Семья — это начало всего, ячейка общества. Поэтому Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с радостью поддержал идею проведения конкурса между трудовыми династиями. Сегодня как никогда возрастает ценность семьи», — отметила депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Спикер добавила, что Татарстан — это большая, дружная и многонациональная семья. Она пожелала всем мира, добра и благополучия.

На сцену поднялась династия Чалдыркиных, представители которой уже во втором поколении трудятся в социальном приюте Дрожжановского района «Теплый дом». Супруги Чалдыркины вырастили трех дочерей. Младшая из них — Надежда Андреева работает в приюте 11 лет.

«Нашу династию открыла мама Людмила Николаевна, которая работала в приюте поваром с момента с его основания в 1998 году и до выхода на пенсию. Потом к ней присоединился отец — Николай Никандрович, заведовавший хозяйством до 2007 года, а после этого и мы — три дочери. Старшая дочь Венера Куракина с 2002 года работает медицинской сестрой. Средняя дочь — Ирина Маргушова с 2009 года трудится воспитателем, ну а я работаю секретарем», — сообщила «Татар-информу» представитель династии Надежда Андреева.

Основатели династии, положившие начало благородному семейному делу, сегодня окружены любовью детей и помогают в воспитании девяти внуков. А общий трудовой стаж семьи составляет 80 лет.

Другая династия ветеринаров — ученых Юсуповых из Казани имеет общий трудовой стаж в 108 лет. Основатель фамилии, доктор ветеринарных наук, заместитель директора по научно-исследовательской работе Расых Юсупов много лет посвятил разработкам в сфере ветеринарной иммунологии и вирусологии. На торжественную церемонию в Казанский Кремль он пришел вместе с супругой Клавдией, детьми и взрослым внуком.

«У нас двое детей — дочь и сын, две внучки и два внука. Дочь Галия Юсупова пошла по нашим стопам, она — доктор биологических наук. Сын Рустем тоже окончил ветеринарный институт и защитил кандидатскую диссертацию», — рассказали супруги Юсуповы.

Расых Юсупов отметил, что медицина лечит человека, а ветеринарный врач — человечество. «Это важнейшая специальность, которая обеспечивает здоровье животных и защищает людей от инфекционных заболеваний. Это сибирская язва, бруцеллез и другие. Я разработал методы диагностики таких особо опасных болезней, как бешенство, классическая чума свиней и других», — сказал он.

Ветеринарную научную стезю выбрал и внук — научный сотрудник центра Султан Айратович, который в организации также руководит советом молодых ученых.

В другой замечательной династии Мушараповых-Зариповых насчитывается три поколения терапевтов, рентгенологов и стоматологов, клиницистов, диагностов, медсестер. В общей сложности это три десятка врачей, которые долгие годы служат людям. История семьи берет начало от Гиниятуллы Мушарапова, шестеро из восьмерых детей которого в той или иной степени связали свою судьбу со здравоохранением.

Так, Зинатулла Мушарапов в 1950-1980-е годы прошлого века был известным казанским кардиологом, а двое его сыновей – талантливыми стоматологами. Супруга Абдуллы Гиниятулловича Тамара Кречет работала главной медсестрой в Республиканской офтальмологической больнице, а обе дочери и по сей день трудятся стоматологами в Казани и в Саратове. Стоматологическую стезю выбрала и Марьямбану Гиниятулловна, а ее сын Рашид Зарипов работает в РКБ врачом.

«Моя супруга — тоже врач, и сын — врач, и дочь — врач. Главный девиз врача — не навреди, а если можешь — помоги», — сказал Рашид Зарипов.

Всем семейным династиям сегодня в торжественной обстановке были вручены благодарственные письма Федерации профсоюзов Татарстана и памятные подарки.

22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.