Каждая пятая (19%) жительница Казани назвала квартиру хорошим подарком от мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Level Group, который есть в распоряжении «Татар-информа».

Каждая десятая казанка считает, что недвижимость может стать выгодным вложением в будущее и свидетельством искренней заботы со стороны партнера. Еще 8% респонденток полагают, что квартира способна принести больше практической пользы, чем привычные подарки, хотя романтический аспект отношений для них также имеет значение.

Вместе с тем 32% участниц исследования скорее не одобряют подобный жест. По их мнению, столь дорогостоящий подарок способен поставить женщину в зависимое положение или подразумевать определенные обязательства перед мужчиной. Еще 23% убеждены, что недвижимость не должна использоваться в качестве инструмента выражения любви или воздействия на отношения.

Нейтральную позицию заняли 23% опрошенных. Они рассматривают квартиру главным образом как практичный актив, обладающий существенной финансовой ценностью. Еще 3% признались, что оценивали бы такой подарок с учетом его стоимости, продолжительности отношений и обстоятельств, при которых он был сделан.