«Каждая прекрасна по-своему»: Навка сравнила Загитову и Валиеву

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об исполнительницах роли Настеньки в ледовом шоу-спектакле «Аленький цветочек», который проходит этим летом в Сочи.

Напомним, до 6 августа роль Настеньки в шоу Навки играла Камила Валиева, а сейчас ее место заняла Алина Загитова.

«Каждая Настенька прекрасна по-своему. Камила совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками! Алина, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная. Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть», – цитирует Навку «Р-Спорт».

Стоит отметить, что в эти дни в Сочи проходит еще одно шоу Навки – «Лебединое озеро». В главных ролях, победители командного турнира Олимпиады в Пекине, серебряные медалисты Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.