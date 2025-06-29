«Каждая постройка здесь – живая история»: все о ярмарке в Новоиерусалимском подворье

В казанском Новоиерусалимском подворье прошла Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка – возрожденная по традициям прошлых веков, светлая и объединяющая людей. Сегодня ее посетили ремесленники, артисты и множество обычных горожан и туристов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Спустя десятки лет ярмарка возродилась»

Сегодня на территории старинного Новоиерусалимского подворья в Казани царила атмосфера праздника – здесь в третий раз после почти векового перерыва прошла Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. Уничтоженная в 1930-е годы большевиками, эта традиция возрождается, собирая все больше гостей.

С раннего утра подворье наполнилось жизнью. Гости могли купить здесь изделия ручной работы, украшения, угощения и попробовать чай из настоящего самовара. Для детей организовали мастер-классы, а любители истории отправились на экскурсию по толстовским и екатерининским местам монастыря.

«Мы стараемся создать в Казани уютное и доброе место, где люди могли бы соприкоснуться с традициями нашей культуры. Представим, что когда-то, более века назад, целых десять дней здесь проходила ярмарка. Ремесленники и купцы из разных сел современных Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и других районов Татарстана собирались под стенами обители, знакомились, заключали сделки, продавали свои товары, которые целый год готовили для этого большого события. Конечно же, ярмарку посещали представители разных национальностей, тем самым взаимообогащая друг друга. Заканчивалась ярмарка богослужением в храме святителя Тихона Амафунтского», – рассказал настоятель подворья иеромонах Роман Модин.

День начался с богослужения в Воскресенском храме, где провели литургию, а кульминацией праздника стал концерт под открытым небом: артисты исполнили произведения, которые звучали особенно проникновенно в этом историческом месте.

Два года назад ярмарка возродилась как пилотный проект, а сегодня забытая было традиция продолжает возрождаться с новой силой, сохраняя связь времен и объединяя людей.

«Это удивительное место. Все постройки здесь – живая история»

Перед началом концерта приветственное слово сказал Роман Модин.

«Рад приветствовать вас на нашей площадке. Сегодня у нас здесь такая полнота жизни, так много хороших и добрых людей. Мы надеемся, что эта атмосфера тепла, радости, взаимного общения, той красоты, которую можно увидеть в жизни нашей Христовой церкви, станет сегодня частью вашей жизни и ваших переживаний», – сказал отец Роман.

Он также передал благословение митрополита Татарстанского и Казанского Кирилла, который, по его словам, является невидимым духовным лидером этой обители.

«И Владыка с нами вместе благословляет наши труды, внимательно смотрит с радостью на то, как это святое место обретает свое пока внешнее величие и внутреннее. Подворье – жемчужина города Казани. Те, кто приезжает к нам сегодня, говорят, что место стало очень похожим на Раифскую обитель. Ну, наверное, это где-то так. И вот сегодня здесь стоят мои дорогие друзья, в том числе и те, которые принимали участие в восстановлении Раифской обители. Дорогой брат Георгий Пурелиани из нашей грузинской общины, очень много сил приложивший для возрождения Раифской обители», – сказал отец Роман.

Настоятель подворья также отметил, что благотворительная ярмарка – одна из самых ярких площадок Казани и по своему культурному потенциалу, и по той удивительной палитре смыслов, культуры, сакральности, архитектуры, которые здесь слились воедино.

«Это удивительное историческое место, мы называем его историко-архитектурным комплексом. И мы знаем, что монастырь, построенный здесь в далеком, аж 1665 году, является одним из самых старых комплексов нашего города. Храм, наверное, второй по старине после Благовещенского собора Казанского Кремля. И другие церкви тоже очень старые. Барочный собор 1698 года, архиерейский дом, который построен в конце XVIII века, братские кельи начала XIX столетия – это все живая история», – рассказал он.

«Мы идем к тому, чтобы каждый человек, приходящий в храм, ощущал себя здесь как дома»

Отдельное внимание слове настоятель подворья уделил грузинской национально-культурной автономии Казани, рассказав об открытом в прошлом году Центре грузинской духовной культуры.

«Вы, наверное, обратили внимание: у входа к нам, справа от надвратного храма, выделены красивые таблички: "Центр грузинской духовной культуры – Сиони". Мы открыли этот центр в прошлом году трудами грузинской автономии города Казани и Татарстана. Центр находится здесь, у нас, вы знаете, проходят и грузинские праздники, и грузинские богослужения, и мероприятия», – отметил отец Роман.

Он пригласил всех присутствующих посетить храм в последнее воскресенье сентября, чтобы отметить грузинский праздник сбора урожая винограда – Ртвели.

«Сегодня вы увидите в том числе выступление ансамблей нашей грузинской автономии. Увидите, как это красиво, как глубока эта братская культура, православная в своей основе, которая единокровна и единосмысленна нам всем, здесь присутствующим», – рассказал он.

Отец Роман также акцентировал внимание на том, что у храма очень большая братская община.

«Приход – это место, куда люди пришли на службу. И мы с грустью говорим сегодня, что иногда бывает так, что люди, придя в храм, не знают друг друга даже по именам. Это, конечно, странно. И вот мы идем к тому, чтобы каждый человек, приходящий в храм, ощущал себя здесь как дома», – отметил он.

«Важно показать детям подвиг святых, которые через всю свою жизнь пронесли любовь и верность»

Особое внимание посетителей ярмарки привлек сестринский кукольный театр «Отрада», который существует при Свято-Никольском сестричестве милосердия Казанской епархии. Дети и родители с удовольствием посмотрели сюжет о святых Петре и Февронии Муромских.

«Наши дети – все будущие жены и мужья, мамы и папы. Учитывая, что творится в последнее время в мире, когда семья теряет свое значение, свою ценность, нам очень важно показать детям подвиг этих святых, которые через всю свою жизнь пронесли любовь и верность. Чтобы детям было кому подражать. Также мы хотели показать им, что необязательно быть монахом, необязательно тушить пожар, необязательно, образно говоря, спасать утопающего, чтобы совершить подвиг. Если они будут хорошими супругами и родителями – вот в этом и подвиг. Подвиг, за который потом они получат венцы святых, они будут святыми у Бога», – рассказала «Татар-информу» режиссер-постановщик, сестра милосердия Ирина Плетнева.

Она отметила, что постановка таких выступлений тоже вид служения.

«В основном мы выступаем в больницах, госпиталях и похожих местах. В таких мероприятиях, как ярмарка, а также акция «Белый цветок», мы обычно выступаем совершенно бесплатно, благотворительно, потому что это сестринское служение. Но и когда мы собираем деньги за билеты, они тоже идут на благотворительность», – подытожила она.

Стоит отметить, что на территории храма бывали Екатерина II, Лев Толстой, Александр Радищев, французский астроном и картограф Жозеф-Николя Делиль и многие другие именитые гости. А в местном парке в присутствии императрицы Екатерины II были посажены сосны из Аляски. Одна из них сохранилась до наших дней.

Фото и видео автора