«Каждая поездка может стать последней»: истории водителей-волонтеров СВО

Они не бьют врага из автомата, не управляют военной техникой, но без них в зоне СВО обойтись невозможно: они привозят гуманитарную помощь, которая сохраняет жизни и приближает Победу. Под обстрелами, рискуя нарваться на мину, они проезжают самыми сложными путями. В День автомобилиста «Татар-информ» рассказывает о водителях-волонтерах.





Фронту жизненно необходимы гуманитарные грузы, а значит, и водители, которые их возят, – отважные ребята доставляют нашим бойцам продукты, технику и греющие душу посылки из дома

Фото: предоставлено Алексеем Васильевым

«Там транспорт – это расходник, машины горят каждый день»

Сегодня профессиональный праздник отмечают водители – День автомобилиста. В дни специальной военной операции эта профессия обретает особый смысл. Без водителей в зоне боевых действий обойтись невозможно: они возят боеприпасы, провизию и перевозят раненых. Работа эта очень опасная – дроны кружат в небе беспрерывно, и в любую секунду «птичка» может подбить машину, заметить которую совсем несложно.

Фронту жизненно необходимы гуманитарные грузы, а значит, и водители, которые их возят, – отважные ребята доставляют нашим бойцам продукты, технику и греющие душу посылки из дома.

Одни из тех, кто занимается доставкой грузов на передовую, – благотворительный фонд «Фронтовые перевозчики». Они довозят гуманитарку в самые опасные точки. Везут и собранную своими силами помощь, и помогают другим волонтерам республики, у которых возникают трудности с доставкой.

Базируются «Фронтовые перевозчики» на территории одной из казанских транспортных компаний – здесь стоят 25 фур, каждая из которых не раз побывала в горячих точках.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Рядом с фурами «Газели», «пазики» и «Нивы» – эти машины готовятся к отправке на СВО. Волонтеры выкупают их у прежних владельцев, доводят до ума, а затем отправляют на передовую. Там машины – жизненная необходимость, они нужны, чтобы эвакуировать раненых, довезти боекомплект, провизию и воду.

«Там транспорт – это расходник, машины горят каждый день. Отправили машину, а она может просуществовать один день, два, а может и несколько месяцев», – рассказывает один из активных участников благотворительного фонда «Фронтовые перевозчики» Наиль Гилязутдинов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он провел нам небольшую экскурсию по территории, где припаркован их транспорт.

«Вот это наш бронированный автобус. Он стал практически музеем – внутри все обклеено нашивками, которые бойцы дарят в знак благодарности», – рассказал Наиль.

Нашивок в салоне – на стенах и потолке, – пожалуй, не меньше тысячи. На некоторых символы, понятные только военным, образы святых и позитивные фразы, например: «Будь спокоен и жди русских».

Есть у «перевозчиков» и настоящий музей, находится он в центре Казани на улице Баумана, – там экспонаты и трофеи с фронта.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Наиль рассказывает, что началась история фонда ровно четыре года назад, в октябре 2022 года, сразу после того, как началась мобилизация.

«Я работаю в организации, которая занимается грузоперевозками. Мы с моим руководством объединились вместе с главами четырех сельских поселений Верхнеуслонского района: Бурнашево, Введенской Слободы, Набережных Моркваш, Куралово – и начали сообща помогать, собирать гуманитарную помощь для наших бойцов из Татарстана», – вспоминает Наиль.

Позже был создан благотворительный фонд.

«Мы ведем активную работу по снабжению наших бойцов всем необходимым снаряжением и оборудованием по всей линии фронта: в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР, ЛНР, в Белгородской и Курской областях. На сегодняшний день мы организовали свыше 200 выездов на фурах, микроавтобусе Ford Transit и автобусах с гуманитарным грузом в зону СВО», – рассказал волонтер фонда.

В гуманитарных грузах везут квадроциклы, багги, мототехнику – за четыре года «Фронтовые перевозчики» доставили более 350 единиц техники. Доставляют бронежилеты, каски, бинокли, рации, РЭБы, тепловизоры, прицелы и прочую технику и амуницию. На сегодняшний день они отправили на СВО груз на общую сумму порядка 170 миллионов рублей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Люди говорят, что устали от войны. Считаю, что нам надо молиться, чтобы не устали наши бойцы»

«Фронтовые перевозчики» на постоянной основе поддерживают шесть полков, но если просят, не отказывают в помощи и другим. Также они возят гуманитарку мирным жителям и госпиталям. В части медицины большую помощь фонду оказывает глава Благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Он наш близкий друг, всегда старается поехать с нами, едет обычно на своей машине. Он помогает с медикаментами, также возит технику и вообще всё, что просят ребята. Мы всегда с ним на связи. Удивительный, большой души человек», – отметил Наиль.

Помогают со сборами жители республики, предприниматели. Часть средств – доход компании. Если собирать средства не получается, вкладывают свои.

«Мы бы ничего не сделали без наших благотворителей. Без них мы бы не осилили такие большие объемы. Нам жертвуют разные суммы: бывает, какая-нибудь бабушка 500 рублей отправит, а бывает, и крупная компания большую сумму перечислит», – рассказывает волонтер.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Правда, говорит Наиль, за четыре года СВО интенсивность сборов снизилась.

«Раньше можно было 250 тысяч набрать за неделю, выложив один пост в соцсетях. Сейчас мы эту сумму месяц собираем. Может быть, люди устали от войны, но я считаю, что нам надо молиться, чтобы не устали наши бойцы. Если они там устанут, то каждый из нас окажется на их месте, и тогда мы уже будем с автоматами в руках уставать. К сожалению, много диванных критиков, которые говорят: “Это не моя война” и прочую ерунду, но, слава Богу, много добрых людей, которые всегда помогут», – уверен Наиль.

В последнее время пришлось сократить маршрут – стало слишком опасно подъезжать ближе к линии боевого соприкосновения: очень много беспилотников, которые бомбят всё, что шевелится, объясняет Наиль.

«Раньше мы катались по всей линии фронта – это примерно 850 километров от Северодонецка до Каховки. Сейчас там стало очень опасно, последнюю фуру выгружали в Ростове, потому что нам сказали, что рисковать не стоит. Нам могли дать группу сопровождения, но безопаснее все-таки на военных грузовиках довезти груз до бойцов, а не на фурах», – рассказывает Наиль.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Даже бронированный автобус может не спасти – всё зависит от того, что прилетит»

Первый раз Наиль сам отправился с гуманитаркой в зону боевых действий в январе 2023 года.

«Конечно, в первый раз ехать было страшно. Потом привык. Я всегда говорю, что каждая поездка может стать последней. Случиться может все что угодно. Когда я поехал в первый раз, мне дали напутствие: “Главное – не попадайся в плен, лучше гранату взять и подорваться”, но только кто даст ее?» – иронизирует Наиль.

Волонтеры стараются использовать все возможные способы защиты в пути: РЭБы, определители дронов и прочее.

«Но все это может не помочь. Даже бронированный автобус может не спасти – все зависит от того, что прилетит. Поэтому нужно быть максимально осторожными и внимательными. Был случай, когда наши ребята на трале отвозили большие машины. Ехали они с военным сопровождением, с маячками, за ними люди в автобусе. Были сумерки, уже почти темно было. Они почти доехали до точки разгрузки, и вдруг над ними пролетела ракета. Им сразу же по рации передали, чтобы они выключили свет, все маячки и быстро уходили с этой зоны. Слава Богу, с нашими людьми ничего серьезного не случалось. Очень жаль волонтеров, которые попадают под обстрелы. В пути встречается много сгоревших, перевернутых фур. Есть те, кому не повезло, но от этого никто не застрахован», – рассуждает Наиль.

Он добавил, что владельцы фур берут на себя большие риски, отправляясь в гуманитарные поездки, потому что ни одна страховая компания не заключает договор с водителями, которые ездят в зону боевых действий, – если машина сгорит, компенсации можно не ждать.

«Каждый раз наши фуры сопровождает бронированный автобус, в котором едут несколько человек. Заезжаем через КПП, и по ходу следования разгружают фуры. Разгрузятся – отправляют фуру назад, остальные едут дальше. Точек очень много – сами понимаете, всем надо помочь. О том, что мы приехали и куда приехали, сообщаем за 15 минут. Быстро выгрузились, поздоровались и разъехались. Долго стоять опасно», – рассказывает Наиль.

Помимо своих грузов они возят то, что собирают волонтеры.

«Многие волонтеры собирают помощь, но не могут ее отправить: либо нет денег на отправку, либо еще что-то. Отправка каждой фуры обходится порядка 300 тысяч рублей – это и траты на топливо, и на зарплату водителям. Но все зависит от дальности поездки. С 2022 года только у нас ушло порядка 15 миллионов рублей. Не всегда получается собрать вовремя средства на топливо, приходится оплачивать самим, потому что ехать надо – ребята нас ждут», – объясняет Наиль.

Наиль рассказывает, что помогает фронту по велению души – никто из его родных не служит на СВО, говорит, что просто понимает – нужно приближать победу всеми возможными способами.

«Ребята очень радуются, когда мы привозим что-то. Помимо всего прочего, мы ведь возим еще и посылки из дома: мамины пирожки, какие-то соленья, письма – это всегда очень греет душу солдату», – улыбнулся он.

Водители транспортной компании, в которой работает Наиль, почти все согласились ездить «за ленточку», когда было решено помогать бойцам.

«У нас есть водители, которые прошли Чечню, другие конфликты. У кого-то родственники служат на СВО», – рассказал он.

Фото: предоставлено Алексеем Васильевым

«Младшего брата Дениса мобилизовали, и я решил поехать в надежде помочь ему»

Один из водителей «Фронтовых перевозчиков» Алексей Васильев за рулем фуры с 2008 года. Ездил по России, а когда началась СВО, сам попросился возить гуманитарку бойцам.

«Моего младшего брата Дениса мобилизовали, и я решил поехать в надежде помочь ему. Когда я поехал первый раз, еще не было понимания того, что происходит в реальности. Я увидел дома после бомбежек, уничтоженные города, и тогда пришло осознание, насколько все серьезно. Несколько раз я был рядом с частью брата, но мне ни разу не удалось с ним увидеться и даже передать посылку. Мы потом увиделись, когда он приехал в отпуск. Тогда вся семья собралась за одним столом, словно все чувствовали, что это наша последняя встреча. Сейчас Денису было бы 32 года, он погиб два года назад, тело до сих пор не нашли. Он был очень хороший парень, душа компании. Все его любили. Очень хотелось бы, чтобы его не забыли, – он не стал прятаться, как другие», – рассказывает Алексей Васильев.

Фото: предоставлено Алексеем Васильевым

Алексей продолжает ездить на СВО, несколько раз он был на волосок от смерти, но это его не испугало. Дома его ждут жена и трое сыновей – двое уже взрослые. Одному скоро в армию. Семье он не всегда говорит, что собирается в опасную поездку, старается беречь их нервы.

«Я и под обстрелы попадал. Иногда они прям по нам бьют, целенаправленно. Бывало, что в бетонном укрытии ночевал. Как-то раз вез груз и приехал в город, где только закончилась бомбежка: машины горят, солдаты раненых переносят. Я понимал, что если бы приехал немного раньше, мог попасть под обстрел. Бывало, едешь, а прицеп от ударной волны из стороны в сторону болтается», – вспоминает он.

Фото: предоставлено Алексеем Васильевым

Водитель рассказывает, что недавно погиб его близкий друг из Нижнего Новгорода.

«Это был очень хороший человек. Когда началась СВО, он оборудовал “Ниву” и стал кататься на передовую, потом с ЧВК подписал контракт. Когда ЧВК расформировали, он купил машину с прицепом и продолжил возить гуманитарку. Он ездил каждый раз настолько близко к бойцам, насколько возможно – до самых позиций. В последнюю поездку в машину прилетел дрон, у него не было никаких шансов. Из салона вылетела барсетка с документами, только так его и опознали», – объясняет Алексей.

Но такие истории его не останавливают – говорит, что будет продолжать ездить столько, сколько нужно.

«В последний рейс он поехал бесплатно – довез груз за свой счет»

Тагирзян Хафизов – водитель-волонтер из движения «Своих – не бросаем. Кукмор!» – стал помогать после гибели родного брата на СВО. Он остался у родителей единственным ребенком, но недавно сам попал в беду. В его машину влетел дрон, Тагирзян получил множественные ранения, переломы и тяжелые ожоги первой и второй степени.

«У Тагирзяна сейчас не видит один глаз, ожоги занимают 45% тела. Мы поехали к нему в больницу, чтобы помочь», – рассказывает кукморский волонтер Нияз Мухаметов.

Тагирзяну 22 года, к волонтерскому движению он подключился сразу после возвращения из армии.

«Нас всего восемь человек, мы организуем сборы и сами отвозим гуманитарку на СВО. На моем счету уже, наверное, под 40 поездок. Тагирзян ездил с нами больше года. Он работал на фабрике водителем, поначалу ему директор давал фуру, чтобы на СВО ездить, а потом он ее выкупил, стал на ней зарабатывать и сказал, что будет продолжать ездить с нами. Брал оплату только на топливо – так не многие соглашаются ездить», – отметил волонтер.

В последний рейс Тагирзян согласился поехать и вовсе бесплатно – довез все за свой счет.

«Мы ехали вместе до Волновахи, отвезли гуманитарку, а потом он взял попутный груз до Крыма. Заодно согласился довезти посылки для бойцов. Поехал один, без сопровождения. Когда все отвез и уже возвращался назад, под Бердянском в него влетел дрон. Он сам выбрался из машины, потом его нашли военные, быстро эвакуировали», – объясняет Нияз.

Машина Тагирзяна сгорела дотла, а вместе с ней все документы – без них он не сможет пройти через КПП и вернуться домой.

«Сейчас он в больнице, в Донецке. Уже разговаривает. Сейчас ему нужна помощь в восстановлении документов, нужно собрать средства на медикаменты и транспортировку домой», – добавил Нияз.

Если кто-то хочет помочь Тагирзяну, можно сделать перевод.

«В шестую поездку я поехала беременная – груз уже был собран, нас ждали в госпиталях»

Садятся за руль и отправляются в опасный путь и женщины – жены военных и просто неравнодушные, преданные Родине волонтеры.

Жанлыганым Куспанова – многодетная мать. У нее трое своих и трое приемных детей. Младшей дочке почти два года. Когда началась СВО, она почти сразу села за руль своего минивэна, который покупался для большой семьи, и поехала к мужу – 14 марта 2022 года она была в пути.

«Зять с братом не пустили меня одну, мы поехали втроем. Тогда у меня было пятеро детей, я оставила их с мамой. Тогда мы повезли вещи первой необходимости, какие-то посылки из дома, еду. Муж, конечно же, был против, но когда они вышли к границе и стало более-менее безопасно, он позвонил и сказал, что можно выехать. Тогда я своими глазами увидела, насколько все серьезно, и поняла, что муж вернется домой не скоро», – вспоминает Жанылганым.

Супруги до СВО помогали детским домам, и этот опыт пригодился им при сборе гуманитарной помощи.

Каждый месяц вместе с женами сослуживцев мужа она отправляла гуманитарные грузы и, когда была возможность, сама отвозила их.

«В шестую поездку я поехала беременная – мужу ничего не сказала, он бы меня не пустил, а груз уже был собран, нас ждали в госпиталях. Я была в Донецке, Волновахе. Все прошло успешно, я благополучно вернулась домой, а в декрете стала заниматься сборами гуманитарной помощи», – объясняет Жанылганым.

Сейчас она готовится к очередной поездке. Муж снова против, но она настояла на своем.

«Да, я понимаю, что это опасно. Не так давно мне стало известно, что водитель из Казани едва не погиб. Он вез коммерческий груз в Мариуполь, и в его фуру попал дрон. Ему 25 лет, у него 80% ожогов. Ему помогли бойцы, они довезли его до больницы. Машина и документы сгорели. Сейчас он лежит в Донецке в больнице. С трудом удалось узнать название фирмы, в которой он работал, мы нашли его сестру, и в этой поездке мы поедем к нему, поговорим с врачами», – рассказала она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря отваге всех водителей – и гражданских, и военных – достигаются цели СВО»

Мария Ефремова побывала с гуманитарной миссией в зоне боевых действий 57 раз. Она одна из немногих, кто доезжает до самой линии боевого соприкосновения.

«Сейчас не менее опасно на всех прилегающих трассах, где ежедневно подбивают гражданский транспорт. Актуальность волонтеров-водителей в своевременной доставке необходимой гуманитарной помощи такая же, как и в начале СВО. На сегодняшний день на легковой машине это сделать проще, потому что приоритет по атакам дронами противника остается за грузовым транспортом. Тем не менее ездят и на грузовых: кто-то да проскочит. Благодаря им наши бойцы получат то, что им жизненно необходимо», – рассказывает волонтер.

Она отметила, что еще больше рискуют водители, которые служат по контракту.

«Несмотря на то что их сопровождают мобильные огневые группы, они сильно рискуют каждую секунду. В их задачи входит ротация бойцов, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, снабжение. Поэтому они – одна из первых целей у врага. Благодаря отваге всех водителей – и гражданских, и военных – достигаются цели СВО. Они вносят свой огромный вклад в сохранение жизней и приближение нашей скорой Победы», – добавила Мария.