«Каждая из вас уникальна»: как Минниханов поздравлял женщин накануне 8 Марта

Праздничный концерт накануне Международного женского дня прошел сегодня в новом здании театра Камала. Ему предшествовала официальная часть с поздравлениями от Раиса Татарстана и вручением медалей многодетным матерям. Какая песня довела зрителей до слез и как лидер республики поддержал матерей и жен бойцов — в репортаже «Татар-информа».





Рустаму Минниханову в фойе театра презентовали патриотический фотопроект «Жена Героя»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов оценил фотопроект «Жена Героя»

Новое здание театра Камала в преддверии 8 Марта стало еще больше похоже на шкатулку с сокровищами — сегодня сюда пригласили жительниц Татарстана, которые вносят вклад в развитие республики. Для них приготовили полуторачасовой концерт с участием заслуженных и народных артистов Татарстана. Кто-то приехал издалека, поэтому сама поездка в Казань и возможность очутиться в роскошном здании театра одними из первых (его открыли в январе) — это уже праздник.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову в фойе театра презентовали патриотический фотопроект «Жена Героя».

«На портретах представлены женщины, которые ждут или потеряли своих героев. Это жены героев Татарстана. Со всех регионов женщины ежемесячно фотографируются на определенной площадке. Я сотрудничаю с Союзом фотографов, фотограф Ольга Игнатьева делает портреты для нашего проекта. Начинали мы осенью 2022 года», — рассказала жена офицера и председатель Союза офицерских жен в Татарстане Оксана Бородина.

Экспозицию составляли 40 портретов жен военнослужащих, а всего по Татарстану сфотографировались больше 600 женщин.

На портретах представлены женщины, которые ждут или потеряли своих героев. Это жены героев Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению Раиса Татарстана, нужно показать фотопроект в районах республики, сообщила «Татар-информу» Бородина после презентации проекту Минниханову.

«Ваша энергия делает нашу республику процветающей»

В Большой зал Рустам Минниханов вошел вместе с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным, Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

После театрализованного пролога о многогранности женщин Минниханов вышел на сцену, чтобы на двух языках — татарском и русском — поздравить присутствующих.

«Женщины — это основа любой семьи; источник любви, заботы и поддержки; мудрость и сила, которая помогает преодолевать любые трудности и невзгоды. Каждая из вас уникальна. Ваша энергия, целеустремленность и профессионализм делают нашу республику успешной и процветающей», — сказал Минниханов.

После театрализованного пролога о многогранности женщин Минниханов вышел на сцену, чтобы на двух языках поздравить присутствующих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мае страна готовится отметить годовщину 80-летия Великой Победы. 2025-й был объявлен в России Годом защитника Отечества. По этому случаю Минниханов выразил признательность женщинам-ветеранам.

«Благодаря героизму на передовой, самоотверженному труду в тылу наша страна выстояла в те страшные годы. Особую благодарность хочу выразить матерям военнослужащих за воспитание настоящих патриотов, верных сынов своей Родины. Ваши дети — настоящие герои, которые сегодня встали на защиту нашей страны», — подчеркнул Раис РТ.

Лидер Татарстана обратился к женам военнослужащих, которые являются для своих супругов надежным тылом, позволяющим им сохранять стойкость и силу духа.

«Пусть эта весна подарит всем вам много поводов для радости», — заключил Рустам Минниханов.

Мать шестерых детей, потерявшая мужа на СВО, награждена медалью ордена «Родительская слава»

У Раиса Татарстана была еще одна важная миссия — вручить государственные награды матерям.

Медалью ордена «Родительская слава» наградили маму шестерых детей — троих сыновей и троих дочерей — Альфию Вафину, которая приехала из Балтасинского района Татарстана.

Медалью ордена «Родительская слава» наградили маму шестерых детей Альфию Вафину Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У самого старшего сына, Рафиса, сегодня день рождения — 33 года. Младшей дочери 5 февраля было 17 лет. У меня три девочки и три мальчика. Главное, что мы всегда вместе, дети дружны», — рассказала Вафина «Татар-информу».

Супруг Вафиной Радис Вафин погиб в феврале 2023 году в зоне СВО. Альфия Вафина рассказала, что с болью утраты помогает справиться поддержка других женщин и занятия благотворительностью. В свободное время она изготавливает окопные свечи, которые потом передают бойцам СВО.

Семь многодетных матерей получили госнаграды от Минниханова

Семь многодетных матерей отмечены медалью «Ана даны — Материнская слава». Это Наталья Дунаева, которая работает старшей медсестрой в Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов и растит пятерых детей; лаборант Апастовского молочного комбината и мама пятерых детей Гулия Зантемирова; дворник казанского общежития КНИТУ-КАИ Ирина Ляпустина (у нее шесть детей).

Семь многодетных матерей отмечены медалью «Ана даны — Материнская слава» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Медаль также получили мама пятерых детей и главный бухгалтер лицея №2 им. академика К. А. Валиева из Мамадыша Миляуша Мубаракшина; лаборант Актанышской средней общеобразовательной школы № 2 Илиза Тимирова, она мама пятерых детей; уборщица в Юхмачинской средней общеобразовательной школе в Алькеевском районе Светлана Удальцова, мама семерых детей, и медсестра Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Диляра Нурмеева, у которой пять детей.

Диляра Нурмеева рассказала «Татар-информу», что узнала о награде только в понедельник.

«Было очень волнительно, неожиданно. У меня пять детей, старшему 19 лет, младшему 4 годика», — рассказала многодетная мама.

Она считает, что дети — это радость и, когда они есть, мама не стареет.

Пожалуй, ни одно выступление не вызвало таких эмоций у присутствующих, как песня группы «Добробат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Женщины расплакались от песни группы «Добробат» из участников СВО

После официальной части зрителей ждал концерт. Кстати, среди них были и видные во власти женщины. «Татар-информ» увидел в партере вице-премьера РТ Лейлу Фазлееву, главу Минтруда и соцзащиты республики Эльмиру Зарипову, министра культуры РТ Ираду Аюпову, начальника Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвиру Ахметову, председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан и депутата Госсовета РТ Елену Кузьмичеву, депутата Госдумы Татьяну Ларионову.

Концерт прошел в сопровождении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка», а дирижером была Анна Гулишамбарова — народная артистка Республики Татарстан. Для зрителей выступили народные артисты РТ Эльмира Калимуллина, Зайнаб Фархетдинова, Филюс Кагиров. Помимо звезд татарской эстрады был участник шоу «Голос» Игнат Изотов, который под гитару исполнил хит «Небо на ладони».

Но, пожалуй, ни одно выступление не вызвало таких эмоций у присутствующих, как песня группы «Добробат». В нее входят бойцы специальной военной операции, которые теперь служат Родине через искусство, как они говорят о себе в соцсетях. Песня участников СВО была посвящена женам, которые вынуждены растить детей самостоятельно, без поддержки, пока мужья отдают долг Родине в зоне СВО. В зале были женщины, которые восприняли это как нечто личное и не сдержали слез. После выступления весь зал встал и еще долго провожал «Добробат» аплодисментами.

На экране также показали видеопривет от бойцов «за ленточкой» и их поздравления женщинам Татарстана.