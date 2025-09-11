Каждая десятая компания в России планирует сократить персонал – исследование

Осенью 12% компаний планируют сократить персонал, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие исследования. В конце 2024 сокращения планировали лишь 8% предприятий. Одновременно вдвое снизилось число компаний, готовых нанимать новых сотрудников — всего 25%.

Наиболее уязвимы для сокращений работники, чья деятельность не приносит прямую прибыль кампании — нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Вместе с этим растет спрос на работников в IT, логистике, медицине, образовании, производстве, ориентированном на внутренний.

Основной фактор увеличения увольнений — падение потребительского спроса и необходимость увеличивать зарплаты ключевым кадрам, из-за чего средств на менее важный персонал уже не остается. Дополнительно на ситуацию влияют рост издержек, повышение налогов и автоматизация.