news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 сентября 2025 09:56

Каждая десятая компания в России планирует сократить персонал – исследование

Читайте нас в
Телеграм

Осенью 12% компаний планируют сократить персонал, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие исследования. В конце 2024 сокращения планировали лишь 8% предприятий. Одновременно вдвое снизилось число компаний, готовых нанимать новых сотрудников — всего 25%.

Наиболее уязвимы для сокращений работники, чья деятельность не приносит прямую прибыль кампании — нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Вместе с этим растет спрос на работников в IT, логистике, медицине, образовании, производстве, ориентированном на внутренний.

Основной фактор увеличения увольнений — падение потребительского спроса и необходимость увеличивать зарплаты ключевым кадрам, из-за чего средств на менее важный персонал уже не остается. Дополнительно на ситуацию влияют рост издержек, повышение налогов и автоматизация.

#работа #инфляция #безработица #увольнение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025