Каждая четвертая семья Татарстана получает «путинскую» выплату на первенца

В Татарстане ежемесячная выплата на первенца оформлена почти на 33 тыс. детей, что составляет почти 27% от общего числа первенцев, родившихся в регионе. Такие цифры сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Самой значимой из всех мер поддержки стала так называемая «путинская» выплата на первого ребенка <...> Каждая четвертая татарстанская семья пользуется такой поддержкой. Мера поддержки предоставляется семьям с доходами менее двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения при рождении первенца», – сказала она.

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках национального проекта «Демография» с 2019 года. В 2022 году размер данной выплаты в регионе составляет 11476 рублей. Семьи могут подать заявления в электронном виде на портале госуслуг.

«В рамках планируемого перехода на универсальное пособие с нового года эта выплата войдет в его состав и будет назначаться по линии пенсионного фонда», – отметила Бутаева.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.