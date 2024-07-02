Казахстанский оппозиционер Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков умер в реанимации в Киеве после покушения. Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова.

«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от рук киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – цитирует ее слова ТАСС.

18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле со своей супругой. По данным издания «Страна», покушение произошло на Айдоса Садыкова, который с 2014 проживал в Киеве в статусе беженца. Стрелявший скрылся с места преступления. Супруга Садыкова не пострадала.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти готовы помочь в расследовании и сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.

Издание «Страна» указывало, что на своем YouTube-канале Садыков публиковал видео с критикой властей Казахстана. В октябре 2023 года он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни».