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Казахстанский оппозиционер Айдос Садыков умер после покушения в Киеве
Казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков умер в реанимации в Киеве после покушения. Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова.
«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от рук киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – цитирует ее слова ТАСС.
18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле со своей супругой. По данным издания «Страна», покушение произошло на Айдоса Садыкова, который с 2014 проживал в Киеве в статусе беженца. Стрелявший скрылся с места преступления. Супруга Садыкова не пострадала.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти готовы помочь в расследовании и сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.
Издание «Страна» указывало, что на своем YouTube-канале Садыков публиковал видео с критикой властей Казахстана. В октябре 2023 года он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни».
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