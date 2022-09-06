В Татарстане покажут четыре новинки казахстанского кино

В рамках Дней культуры Казахстана в Татарстане в Казани будут представлены четыре кинокартины. Об этом сообщили на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном XVIII КМФМК.

«В дни казахского кино в республике мы покажем новые картины известных казахских продюсеров и режиссеров, которые выходят в ближайшее время в прокат», — рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Седьмого сентября в новом кинотеатре «Синема 5» зрители увидят фильм «Аве Мария», снятый совместно с голливудскими актерами. Также будет представлен фильм Гульнары Сарсеновой «Русские на Мариенплац» и полнометражный анимационный фильм «Культегин» Адая Абельдинова. Кроме того, зрители смогут оценить кинокартину «Схема», которая взяла Гран-при на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

Завершатся Дни казахстанской культуры в Татарстане большим концертом мастеров казахского музыкального искусства в Театре оперы и балета имени Джалиля 8 сентября.