news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
6 сентября 2022  13:08
Лиля Шайхутдинова

В Татарстане покажут четыре новинки казахстанского кино

news_top_970_100

В рамках Дней культуры Казахстана в Татарстане в Казани будут представлены четыре кинокартины. Об этом сообщили на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном XVIII КМФМК.

«В дни казахского кино в республике мы покажем новые картины известных казахских продюсеров и режиссеров, которые выходят в ближайшее время в прокат», — рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Седьмого сентября в новом кинотеатре «Синема 5» зрители увидят фильм «Аве Мария», снятый совместно с голливудскими актерами. Также будет представлен фильм Гульнары Сарсеновой «Русские на Мариенплац» и полнометражный анимационный фильм «Культегин» Адая Абельдинова. Кроме того, зрители смогут оценить кинокартину «Схема», которая взяла Гран-при на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

Завершатся Дни казахстанской культуры в Татарстане большим концертом мастеров казахского музыкального искусства в Театре оперы и балета имени Джалиля 8 сентября.

#Казахстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100