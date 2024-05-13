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Казахстанцы примут участие в турнире молодых поваров в Татарстане
Казахстанская делегация примет участие в международном турнире молодых поваров Исламских стран Young Chefs International 2024. Об этом стало известно на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города Алматы, сообщает AlmaLife.
Событие в пятый раз соберет представителей Катара, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Малайзии, Саудовской Аравии, Узбекистана и других исламских стран.
В делегацию войдут не только молодые специалисты, но и эксперты, которые войдут в состав жюри. Особенностью участия Казахстана станет гала-ужин, в приготовлении которого примут участие ведущие повара мира, в том числе представитель республики.
На турнире Казахстан будут представлять молодой и талантливый шеф-повар Руслан Ибрагимов и технолог, студентка 3 курса Алматинского технологического университета Мерей Жексеналы.
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