Казахстанцы примут участие в турнире молодых поваров в Татарстане

Фото: предоставлено Генконсульством Казахстана в Казани

Казахстанская делегация примет участие в международном турнире молодых поваров Исламских стран Young Chefs International 2024. Об этом стало известно на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города Алматы, сообщает AlmaLife.

Событие в пятый раз соберет представителей Катара, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Малайзии, Саудовской Аравии, Узбекистана и других исламских стран.

Фото: предоставлено Генконсульством Казахстана в Казани

В делегацию войдут не только молодые специалисты, но и эксперты, которые войдут в состав жюри. Особенностью участия Казахстана станет гала-ужин, в приготовлении которого примут участие ведущие повара мира, в том числе представитель республики.

На турнире Казахстан будут представлять молодой и талантливый шеф-повар Руслан Ибрагимов и технолог, студентка 3 курса Алматинского технологического университета Мерей Жексеналы.