«Казахстан. Взгляд»: в Национальной библиотеке РТ прошло открытие фотовыставки

В преддверии Дня Конституции Казахстана в Национальной библиотеке РТ открылась фотовыставка «Казахстан. Взгляд».

«Наши праздники (День Республики Татарстан и День Конституции Республики Казахстан – прим. Т-и) как раз совпали на 30 августа. В преддверии этих праздников мы решили провести эту фотовыставку», – заявил генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

На втором этаже галереи размещены работы алматинского фотографа Павла Тенякова. По просьбе Искакова он представил 30 снимков природных и городских пейзажей, а также несколько репортажных снимков национального быта. Чарынский каньон и озеро Каинды, мавзолеи Тектурмаса и Карахана, виды Шымкента и Усть-Каменогорска.

Фонд Национальной библиотеки пополнился казахскими народными сказками и сборником произведений Мухтара Ауэзова. Обе книги переведены на татарский язык. Кроме того, экспозиция включает классические произведения казахских авторов и старинные рукописи, среди которых древний религиозный текст 1817 года с печатью Джангер-хана, последнего хана Букеевской орды (казахское полуавтономное государственное образование в составе Российской империи – прим. Т-и). Данная рукопись была обнаружена в Буинском районе в 1897 году.

Также во время открытия фотовыставки для гостей прошел открытый мастер-класс по казахской этномузыке и роли шаманизма и тенгрианства в ее становлении. Лекцию провел руководитель этногруппы «Алпар» Алмаз Асхадуллин.

«Именно бахсы, играя на кубызе, помогали потерпевшим. Эти шаманы могли впадать в транс, а их инструменты позволяли погружать в него слушателя, делали музыкальную анестезию», – рассказал Асхадуллин.

Фотовыставка будет открыта до 26 сентября. В течение месяца посмотреть на фотогеничные города и природу Казахстана может любой желающий – вход на выставку свободный.