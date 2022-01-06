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Ру Тат
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Политика
6 января 2022  14:40

Казахстан установил предельные розничные цены на сжиженный газ

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В Казахстане на 180 дней закреплены предельные цены на розничную продажу сжиженного нефтяного газа. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает ТАСС.

«Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», — отмечается в постановлении Правительства.

Помимо этого, в республике начало действовать госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо, а также введен мораторий на повышение тарифов ЖКХ. 

Правительство запретило на полгода и вывоз крупного и мелкого скота. Предполагается, что данная мера поможет стабилизации цен на мясо и овощи.

#казахстан
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