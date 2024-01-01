Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казахстан с Нового года повысил стоимость транзита нефти из России
Начиная с 1 января Казахстан повысил тариф на услуги перекачки российской нефти по участку магистрального трубопровода «ТОН-2». Теперь стоимость транзита одной тонны российской нефти на расстояние 1000 километров составит 11,28 доллара, сообщается на сайте национального оператора АО «КазТрансОйл».
Отмечается, что соответствующее решение руководство казахстанской компании приняло еще в начале декабря 2023 года. Тогда цена транзита, установленная еще в 2018 году, составляла 9,3 доллара за тонну без учета НДС.
Трубопровод Туймазы — Омск — Новосибирск-2 проходит по территории России и Казахстана. Его пропускная способность составляет 10 млн тонн нефти в год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»