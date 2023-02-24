Казахстан призвал «Газпром» проложить новый газопровод из России в Китай

Казахстанская газовая компания Qazaq Gaz предложила «Газпрому» рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай. Задействовать его можно было бы и для поставок голубого топлива на восток республики, отметил зампред компании Арман Касенов.

«По вопросу газификации востока [Казахстана]: «Газпрому» мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана [в Китай], который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Предложение находится на рассмотрении «Газпрома», добавил Касенов. По его словам, новый газопровод станет аналогом «действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка».

Собственными ресурсами Казахстан в ближайшей перспективе не сможет газифицировать север и восток государства, добавил глава компании, поэтому рассчитывает на «вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа».