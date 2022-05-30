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Ру Тат
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Транспорт
30 мая 2022  04:10

Казахстан планирует увеличить летом количество авиарейсов в Россию

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В летний период Казахстан намерен увеличить количество авиарейсов в другие страны, включая Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию, — заявили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК. — Увеличивается количество рейсов в Турцию, Египет, Грузию, Россию». 

В ведомстве пояснили, что восстановление и расширение маршрутной сети международных авиаперевозок возможно благодаря улучшению эпидситуации в республике и ослаблению карантинных ограничений в мире. 

Так, число маршрутов возрастет с 81 до 99, а число рейсов в неделю — с 352 до 433.

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