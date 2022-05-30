Казахстан планирует увеличить летом количество авиарейсов в Россию

В летний период Казахстан намерен увеличить количество авиарейсов в другие страны, включая Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию, — заявили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК. — Увеличивается количество рейсов в Турцию, Египет, Грузию, Россию».

В ведомстве пояснили, что восстановление и расширение маршрутной сети международных авиаперевозок возможно благодаря улучшению эпидситуации в республике и ослаблению карантинных ограничений в мире.

Так, число маршрутов возрастет с 81 до 99, а число рейсов в неделю — с 352 до 433.