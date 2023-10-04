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Казахстан планирует начать прокачку российского газа в Узбекистан до конца месяца
До конца октября Казахстан собирается начать транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом на брифинге рассказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает ТАСС.
«Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита. В соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца месяца», — сказал Саткалиев.
Министр отметил, что размеры поставок газа из РФ будут согласовываться с заявкой узбекской стороны. Как только Казахстан получит ее, его власти смогут назвать конкретный объем.
В январе по инициативе России был создан «тройственный газовый союз» для координации коммерческих интересов РФ, Казахстана и Узбекистана. Тогда же был подписан план сотрудничества этих двух центральноазиатских стран с корпорацией «Газпром».
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