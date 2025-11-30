Казахстан осудил атаку на инфраструктуру КБК в Новороссийске

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство иностранных дел Казахстана отреагировала на удар по критической инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Новороссийска. Заявление официального представителя МИД Айбека Смадиярова размещено на сайте ведомства.

«Это событие стало третьи актом агрессии против [данного] гражданского объекта, охраняемого нормами международного права», – заявил дипломат.

По словам представителя МИДа Казахстана, его страна, будучи ответственным участником глобального энергетического рынка, придает особое значение обеспечению стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов.

Кроме того, по оценке казахской стороны, Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

«Оцениваем данное событие как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем, что украинская сторона примет конкретные меры по недопущению повторения подобных ситуаций», – заключил Смадияров.

Накануне в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума рассказали, что в результате атаки безэкипажных катеров на морской терминал КТК в Новороссийске оказалось повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2.

По предварительной информации, попадания нефти из-за атаки морских дронов в акваторию Черного моря не произошло, трубопроводы были перекрыты. Вместе с тем «дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной», подчеркнули в КТК.

Соответственно, «отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз», заключили в консорциуме.

После этого Минэнерго Казахстана сообщило, что перенаправит экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.