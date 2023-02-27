Казахстан направил Германии через «Транснефть» первую партию нефти взамен российской

Национальная компания «КазТрансОйл» из Казахстана направила первую партию нефти в систему нефтепроводов «Транснефти» для поставки в Германию. Объем транспортировки составил 20 тыс. тонн, сообщила пресс-служба казахстанского трубопроводного оператора.Топливо поступило в систему магистральных нефтепроводов по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в ФРГ.

В прошлом году в Казахстан поступила годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» для поставок в ФРГ, напомнили в компании. Транзит будет осуществляться по соглашению с правительством России, подчеркивается в сообщении.

В прошлом году власти Германии заявили, что проведут с Казахстаном переговоры о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу «Дружба» для замены нефти из России. В декабре «Трансфеть» сообщила, что получила заявку от «КазТрансОйла» на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год, что позже подтвердила и сама компания.