Казахстан и Татарстан провели ретроспективу взаимоотношений в Академии наук РТ

Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова (ИТЭР) Академии наук РТ совместно с Генеральным консульством Республики Казахстан в городе Казани организовал международный научный семинар «Казахстан и Татарстан: гуманитарные и культурные связи в прошлом и настоящем».

Участие в работе научного семинара приняли ведущие политики и ученые Казахстана и Татарстана: депутаты казахстанского Сената (верхней палаты парламента), Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев, сотрудники государственных и муниципальных органов, научно-исследовательских организаций и учреждений культуры РТ.

Со стороны руководства Академии наук Татарстана за круглым столом присутствовали вице-президент Айнур Тимерханов и экс-президент Мякзюм Салахов. Президент АН РТ Рифкат Минниханов отбыл в командировку, но направил приветствие участникам семинара.

«Историческая общность, сходство экономических структур и богатая ресурсность [Казахстана и Татарстана] создают возможность для новых совместных проектов», – сказал Рифкат Минниханов в видеопослании.

В официальной части мероприятия также прозвучали приветствия от Генконсула Казахстана в Казани Ерлана Искакова, первого заместителя министра образования и науки РТ Рамиса Музипова, председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова и руководителя исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Рената Валиуллина.

В ходе многочасовой встречи прозвучали отчетные доклады полпреда РТ в Казахстане Дениса Валеева, директора ИТЭР Эльмиры Галимовой, сенаторов парламента Казахстана Жанны Асановой и Нурии Ниязовой.

«Мы пригласили экспертов из разных отраслей: академических сообществ, министерств и Правительства, Сената Казахстана – будем обсуждать и находить точки соприкосновения», – прокомментировал журналистам состав участников семинара Искаков.

По тону и содержанию докладов стало ясно, что мероприятие в первую очередь направлено на подведение промежуточных итогов работы сторон по укреплению имеющихся связей.

«Декабрь был выбран неслучайно. 16 декабря мы празднуем День независимости Казахстана. Как вы знаете, этот год юбилейный не только для Казахстана, но и для Татарстана (принятие Декларации о государственном суверенитете в 1990 году – прим. Т-и). Подводя итоги наших работ, мы хотим наметить перспективы на будущие годы», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Генконсул Казахстана в Казани.

Ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» ИТЭР и Генконсульство Казахстана в Казани представили специальное подарочное издание, в котором изложены все аспекты сотрудничества двух республик. Тираж небольшого подарочного альбома – 500 экземпляров.

«Книга составлена так, чтобы читать ее было легко и увлекательно», – поясняла директор ИТЭР Эльмира Галимова представителям СМИ.