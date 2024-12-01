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Экономика 1 декабря 2024 21:40

Казахстан донес до Запада, что не будет соблюдать санкции в ущерб себе

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Власти Казахстана не хотят, чтобы страна использовалась для обхода введенных против России санкций. Вместе с тем они не станут соблюдать ограничительные меры, если они наносят ущерб собственному производству, о чем и проинформировали государства Запада. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана. И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — подчеркнул казахстанский чиновник (цитата по ТАСС).

Вице-премьер Казахстана пояснил, что в стране есть производства, продукция которых попадает в санкционные списки. «Мы сказали по этим товарам, мы никаких рестрикций делать не собираемся. Поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся», — объяснил он позицию руководства государства.

Ранее, 27 и 28 ноября, Президент РФ Владимир Путин посетил Казахстан с государственным визитом. Он и лидер центральноазиатской страны Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление, в котором отметили, что односторонние ограничительные меры негативно воздействуют на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств, а также не способствуют работе открытой системы международной торговли.

#россия и казахстан #санкции против россии
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