Казахское кино и концерт мастеров: как в Татарстане пройдут Дни культуры Казахстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Презентация кинокартины «Тарлан» откроет Дни культуры Казахстана в Татарстане, которые пройдут в Казани 7 и 8 сентября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В рамках Дней культуры Казахстана в России культурные мероприятия пройдут и в Казани. Сотрудничество с Казахстаном — это неотъемлемая часть нашей работы, которая обеспечивается постоянной коммуникацией культурного сообщества. Поэтому это не просто дни культуры, это неделя эффективных творческих обменов», — подчеркнула Аюпова.

Министр обратила внимание на то, что 7 сентября состоится открытие Казанского международного фестиваля мусульманского кино, на котором покажут и картины из Казахстана. Среди них — исторический анимационный фильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова, драматическая лента «Русские на Мариенплац» Гульнары Сарсеновой и Вахтанги Хубутия, британский боевик продюсера Еркена Ялгашева «Аве Мария» и фильм Фархата Шарипова «Схема», завоевавший Гран-при Берлинского кинофестиваля.

Особым подарком для казанского зрителя станет картина «Тарлан» режиссера Юлии Захаровой. «Тарлан» — это совместная работа двух кинокомпаний, «Татаркино» и Almarictures. Фильм был снят по мотивам повести известного татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Для Татарстана это имеет значение, ведь по всей республике ставятся спектакли по его произведениям.

«Россия и Казахстан сотрудничают около тридцати лет, и за это время картина „Тарлан“ — это первый, можно сказать, совместный фильм, который снимался на территории двух государств. Получился интересный творческий тандем, в котором при этом сохранился баланс двух народов», — рассказал Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Ерлан Искаков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помимо показа казахстанских кинокартин, в рамках Дней культуры в Татарстанском академическом театре оперы и балета Мусы Джалиля пройдет гала-концерт артистов из соседней страны. В нем примут участие Казахстанский Национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, а также творческие коллективы и народные артисты Республики Казахстан.

«Восьмого сентября татарской аудитории красоту звучания народных инструментов представят заслуженные деятели Казахстана, среди них ведущая солистка театра „Астана Опера“ Салтанат Ахметова, композитор Секен Турысбеков, домбристка Айгуль Улкенбаева, Батыржан Мыктыбаев, эстрадные певицы и другие известные исполнители», — отметил начальник управления АО «Қазақ әуендері» Даурен Тамабаев.

Даурен Тамабаев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перед началом концерта в фойе театра будет организована выставка картин казахстанских художников из фонда Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«В Елабугу приезжает большое количество коллег, которые изображают Татарстан сквозь призму своего творчества. Поэтому жителям будет особенно интересно взглянуть на работы мастеров», — предположила Ирада Аюпова.

Впрочем, в сентябре не только Татарстан примет гостей. В казахстанский Семей прибудет большая творческая делегация из республики, чтобы организовать традиционное празднование Сабантуя. Народные гуляния в Казахстане состоятся в десятый раз.

«В этом году Сабантуй проходит очень интенсивно и в России, и за ее пределами, так празднование пройдет и в Республике Казахстан. Мы видим единство нашей культуры, видим единство наших духовных скреп, поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество будет только продолжаться», — заключила Аюпова.