Казахский активист: «Казахи, татары, башкиры – все мы наследники Золотой Орды»

В преддверии переписи некоторые представители малых этносов начали активно агитировать за самоопределение в рамках своих национальных «квартир». После публикации интервью Эльдара Идрисова вышел на связь с проектом «Миллиард татар» казахский активист Едиге Ахмет, хорошо знакомый с этнической ситуацией в Астраханской области.

Казахский активист Едиге Ахмет

Фото: из личного архива Едиге Ахмета

«Подрывная деятельность против братских народов»

- Едиге, расскажите немного о себе.

- Если коротко, то я гражданский активист, патриот. Живу в Алматы. Говорить о сферах своей деятельности не буду, потому что их очень много и выделить одну довольно сложно. Я занят и в сфере услуг, и в кинопроизводстве, и т.д.

- Что вы думаете об этнической ситуации в Астраханской области?

- Здесь стоит напомнить, что это пограничная с Казахстаном область. Численность населения составляет примерно миллион человек, но с каждым годом демографическая ситуация в регионе ухудшается и это число падает.

В Астраханской области проживают три коренных тюркских народа – это казахи, татары и карагаши, или, в простонародье, ногайцы. Мы говорим «ногайцы», но они, скорее всего, ногае-карагаши. Самый крупный из проживающих в области этносов (после русских) - это казахи, их около 150 тысяч. Вторые по численности – татары, они также коренной народ Астраханской области. И карагаши-ногайцы, которых не больше 7 тыс.

Что касается татар, то есть разные варианты их появления на территории области. Есть местные татары - городские жители Астрахани, а также «остатки» Астраханского ханства, есть те, кто переехал во время трудовой миграции в советское время.

- А сами вы к какому этносу относитесь?

- По происхождению я казах, и имя с фамилией у меня казахские. Я казах и тюрк.

- Мы увидели ваш комментарий к нашему материалу о татаро-ногайских отношениях. Можете подробнее раскрыть свою точку зрения?

- Я не могу точно и достоверно описать татаро-ногайские отношения, поскольку подробно этим не занимаюсь, но могу объяснить на примере казахско-ногайских отношений.

У ногаев есть свои районы в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане. В Российской Федерации сейчас около 110 тыс. ногайцев. Но об астраханских ногаях прежде было слышно очень редко. Конечно, у них была своя культурная автономия в Астраханской области, и, к сожалению, уже лет 20 как некоторые ногайские активисты публикуют провокационные материалы, а чуть позднее - посты в социальных сетях. Мы часто их видим.

«В Астраханской области проживают три коренных тюркских народа – это казахи, татары и карагаши, или, в простонародье, ногайцы» Фото: © Рамиль Гали

- Какие материалы, например?

- Например, о том, что казахи украли у ногайцев домбру. И, оказывается, мы крадем у них и историю. Хотя я считаю, что история для нас общая – и для казахов, и для ногаев, и для татар, и для башкир. Мы все прямые наследники Золотой Орды. Поэтому нельзя сказать, что подобная роль принадлежит исключительно ногайцам или каким-то другим этносам.

В общем, последние три года я замечаю активность ногайцев Астраханской области. Они противопоставляют себя местным коренным татарам и, можно сказать, ведут некую «подрывную деятельность» против братских народов – татар, казахов и башкир.

«Я против расщепления татар»

- В чем это проявляется?

- Имеет место попытка переписывания истории Астраханской области. Появляются заявления, что астраханских татар никогда не было, а были только ногаи. Хотя под татарами Астраханского ханства подразумевались не только татары, но и казахи, и предки современных ногаев. Потому что языки у них имеют расхождение (хотя язык ногайцев ближе к казахскому).

Ногаи заявляют о том, что когда-то они забыли свои корни и теперь нужно к ним возвращаться. Особенно они активизировались перед переписью населения.

- Как вы думаете, кому выгодно расщепление татар на меньшие этносы?

- Это невыгодно в первую очередь нам – тюркским народам: казахам и татарам. Невыгодно татарам Астраханской области. А выгодно, скорее всего, центру, хозяевам тех марионеток, которые пишут кляузы, фальсифицируют историю так, как им угодно, говоря о том, что татары в Астраханской области появились совсем недавно, что «те» татары - на самом деле ногайцы. С этим я абсолютно не согласен. Причем это расщепление татар происходит не только в Астраханской области, а везде.

Если у казахов происхождение четко обозначено - мы знаем свой род, свой жуз и поэтому сложно приписать нас к какому-то другому этносу, то у других народов с этим сложнее. И можно играть с мнением населения, пропагандировать, чем и занимаются провокаторы, прикрываясь «возвратом к корням». И когда они пишут о золотоордынской истории, они утверждают, причем безапелляционно, что на территории Астраханской области было ногайское государственное образование. И поэтому все тюркское население региона, которое сейчас именует себя татарами, на самом деле ногаи.

Я хочу заявить как казахский националист и патриот: я против расщепления татар! Сила - в единстве народа.

«Сила - в единстве народа» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Предъявлять счета и обиды - это контрпродуктивно»

- Что вы вообще думаете о роли ногайцев в этногенезе казахов и татар?

- Я думаю, что до XVIII-XIX веков тюрки России не имели четкого проявления этноса. То есть был этнос как живой организм – он складывается из этнических племен, родов. В Золотой Орде была Ногайская Орда, но сказать, что это предки современных ногаев, очень сложно. Потому что если посмотреть по родоплеменному составу, то можно увидеть, что это алтыульские, джембойлукские и едисанские ногайцы. Некоторые рода влились в состав казахов. Ногайцы жили также в приволжско-уральском регионе и могли войти в состав современных татар. Я считаю, что для них это было безболезненно.

У них была своя роль, но после XVIII века ногайцы практически ушли со страниц истории. После мухаджирства в Османскую империю и геноцида Суворова ногайцев в России почти не осталось. Поэтому предъявлять счета и какие-то обиды по поводу попыток ассимиляции, пусть даже культурной, своим братским народам – казахам и татарам, мягко говоря, не совсем правильно и контрпродуктивно. Учитывая численность и само состояние культуры ногайского народа.

Но я заявляю: я не против ногайского народа! Среди них есть сознательные и интеллигентные люди. Есть деятели культуры, которые живут в Казахстане или приезжают в Казахстан и очень уважаемы здесь. Как, например, Арсланбек Султанбеков, у которого много друзей в Казахстане. Есть художники, певцы, которые живут в Астане. Могу сказать, что они куда более сознательны, чем ногаи, которые проживают в Российской Федерации и ведут пропаганду против казахов и татар.

- А что скажете об отношениях между казахами и татарами?

- Эти отношения уходят в глубь истории. У нас единые корни из Золотой Орды. Я считаю, что наши отношения всегда были добрососедскими, даже братскими. Потому что мы дополняли друг друга и взаимозаменяли.

Наши культурные отношения возникают еще до Золотой Орды, две тысячи лет назад. У нас общие корни, общее прошлое, и на основании этого мы должны и на будущее планировать свои связи, и в будущем только укреплять наши отношения. Говорить здесь можно очень много, это материал не на интервью, а на многотомный труд.

Одним из композиторов, написавших казахский гимн, был татарин. Большая часть богословов, которые принесли сюда ислам, тоже были татарами, как и многие деятели культуры. Я могу сказать, что большой пласт нашей культуры составляют татары.

Мы в Казахстане очень уважительно относимся к нашему братскому народу. Казань — наш братский город. И я думаю, что эти отношения будут только укрепляться.

Ильгизар Вахитов, milliard.tatar