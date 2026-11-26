Казанское предприятие СИБУРа за девять месяцев 2026 года получило чистую прибыль в размере 3,7 млрд рублей. Показатели предприятия говорят о том, что компания стала работать эффективнее.

Так, прибыль от основной деятельности (без учета разовых и неденежных статей) выросла на 4% – до 19,4 млрд рублей. Доля этой прибыли в выручке достигла 25% против 24% годом ранее. Компания сохранила физический выпуск продукции на уровне 0,83 млн тонн и объем продаж, а выручка на тонну осталась практически неизменной – это говорит о сбалансированной контрактной политике и разнообразных каналах сбыта.

Доля прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации составила 24,67%, что подтверждает устойчивость бизнес-модели. Компания завершила крупные инвестиционные проекты – прежде всего Лушниковскую ПГУ и строительство производства гексена (находится на территории НКНХ) – что создает базу для будущего роста. Расходы на капитальные вложения за девять месяцев составили 12,7 млрд рублей.

Позитивным сигналом стал и контроль над обязательствами перед поставщиками: кредиторская задолженность снизилась на 35% – с 22,1 млрд до 14,3 млрд рублей. Денежный поток от основной деятельности составил 14,6 млрд рублей. Таким образом, компания прошла период сырьевого шока и слабого спроса, сохранив устойчивость бизнес-модели.