«Казаньоргсинтез» запустил вечерние экскурсии на производство для жителей и гостей города

Фото: предоставлено «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» (входит в группу «СИБУР») запустил для любителей промышленного туризма вечерние экскурсии на производство. Туристы впервые смогли посетить предприятие ночью и увидеть непрерывный производственный процесс.

За последние три месяца «Казаньоргсинтез» сделал беспрецедентный шаг навстречу казанцам, открыв свои двери для обычных горожан. За это время более 500 человек воспользовались шансом посетить предприятие и задать вопросы об экологии и безопасности деятельности химического гиганта.

Фото: предоставлено «Казаньоргсинтез»

Накануне предприятие впервые провело вечернюю экскурсию для того, чтобы развеять мифы, связанные с деятельностью «Казаньоргсинтеза» в темное время суток. Так, нередко жители близлежащих районов жалуются, что КОС специально делает выбросы ночью, из-за этого и светится небо над промплощадкой и распространяются неприятные запахи. Побывав на предприятии, туристы смогли убедиться, что это не так. Технология беспрерывного производства на «Казаньоргсинтезе» не предусматривает никаких принудительных выбросов. Кроме того, гости смогли оценить красоту ночной подсветки промобъектов. Они увидели, что установки подсвечиваются, но свет от них не такой сильный.

Фото: предоставлено «Казаньоргсинтез»

Туристы также узнали, что основные производства предприятия не имеют и запаха, а там, где он присутствует, рассеивается на близлежащей территории, входящей в охранную зону «Казаньоргсинтеза». В этом месте жилых домов нет.

Экскурсия предполагала обзорную поездку на автобусе по всей территории завода с посещением двух цехов — готовой продукции завода поликарбонатов и по выпуску рукавной FFS-пленки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Участники увидели производимую продукцию и познакомились с экопроектами, которые реализуются на предприятии. Каждый из участников мог получить ответы на волнующие их вопросы от специалистов — экологов, технологов и других сотрудников «Казаньоргсинтеза».

Учительница младших классов в школе «Безнең мәктәп» детского центра «Сабыйлар» Айсина Мингазова, побывавшая на экскурсии, призналась, что до поездки очень мало знала про «Казаньоргсинтез», впечатления у нее сложились приятные.

«Здесь получила массу интересной информации. Здорово, что с нами помимо экскурсовода, были еще и сотрудники — инженеры, экологи. Темы, которые они освещали, очень злободневные. В начале я все воспринимала через призму сомнения, ждала подвоха. Но сейчас по завершению мне здесь очень приятно находиться, появилось огромное доверие, я вижу, что люди готовы работать, готовы что-то делать для улучшения экологической ситуации в Казани, что для нас очень важно», — рассказала Мингазова.

Преподаватель техники речи, театральный режиссер Вероника Чепегина также поделилась поразившими ее моментами.

«Первым моим удивлением стало то, что светит над городом не „Казаньоргсинтез“, а совсем другое предприятие. Во-вторых, нет никаких ужасных запахов на территории завода. Во всяком случае мой нежный нос ничего не смутило, хотя я обычно очень чувствительна к запахам. Еще один момент достойный удивления — здесь очень чисто, на территории завода и в цехах просто стерильная чистота», — отметила туристка.