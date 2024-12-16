«Казаньоргсинтез» вложил 8,3 млрд рублей в увеличение мощностей по выпуску полиэтилена

В Казани прошла торжественная церемония запуска модернизированного реактора «В» – одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности на «Казаньоргсинтезе». Как отметил генеральный директор компании Айрат Сафин, реконструкция позволила увеличить проектную мощность реактора со 100 до 220 тыс. тонн в год.

По его словам, реконструкция началась в 2019 году и заняла 5 лет, поскольку все работы проходили без остановки основного производства. Сафин добавил, что инвестиции в проект составили 8,3 млрд рублей.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, подчеркнул, что одним из главных достижений в реконструкции стало использование отечественных комплектующих и технологий.

«Отрадно, что модернизация реактора «В» произошла уже на базе российских технологий, теми специалистами, которые работают и живут в нашей республике», – сказал министр.

Он еще раз поздравил коллектив «Казаньоргсинтеза» и всех тех, кто принимал участие в реконструкции объекта. «Надеюсь, что с вводом таких объектов объёмы налогов возрастут, а это благополучие наших жителей», – заключил Шагиахметов.

Министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко отметил, что компания уделяет огромное внимание как своим работникам, так и окружающей среде, в чем демонстрирует немалые успехи.

«Я вас поздравляю с открытием реактора и хочу сказать, что вы работаете на одном из лучших предприятий не только республики, а, наверное, всей страны», – обратился Коробченко к работникам завода.

Отметим, что после модернизации линий «А», «В» и «С» по производству полиэтилена высокой плотности их общая проектная мощность производства выросла на 20% и составила 660 тыс. тонн в год.