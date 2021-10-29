Казаньоргсинтез за 9 месяцев утроил чистую прибыль

Казаньоргсинтез в январе — сентябре 2021 года увеличил чистую прибыль в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 19,9 млрд рублей, говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка предприятия выросла в 1,6 раза – до 76,5 млрд рублей, себестоимость – на 32,8%, до 45,6 млрд рублей, прибыль от продаж – в 3,2 раза, до 25,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась в 3 раза – до 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за первые 9 месяцев «Казаньоргсинтез» произвел 512 тыс. тонн полиэтилена и 72 тыс. тонн поликарбонатов. В целом выпуск продукции на предприятии в январе — сентябре 2021 года снизился на 4,4%. В том числе производство полиэтилена низкого давления упало на 13,5%, компания ориентировалась на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин отмечал, что в этом году проблема с обеспечением сырьем заводов полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» усиливается.