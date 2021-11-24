«Казаньоргсинтез» выведет производство поликарбонатов на мощность в 100 тыс. тонн

«Казаньоргсинтез» в 2022 году завершит модернизацию оборудования для производства поликарбонатов, что позволит выйти на проектную мощность в 100 тыс. тонн в год. Об этом журналистам сообщил директор завода поликарбонатов казанского предприятия Андрей Пресняков.

«Изначально проектом было запланировано 65 тыс. тонн в год, а сейчас мы выпускаем около 90 тыс. тонн. Остался еще один этап модернизации, после которого мы сможем выйти на полную мощность – в 100 тыс. тонн», – рассказал Пресняков.

Он добавил, что после окончания модернизации на заводе будут проведены работы для снижения электропотребления и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Производство поликарбоната на предприятии ведется по бесфосгенной технологии. Этот метод является экологически безопасным из-за отсутствия побочных продуктов и сточных вод после производства и очень малых выбросов вредных веществ в атмосферу.

Главный инженер завода поликарбонатов Айдар Валитов рассказал, что поликарбонаты сейчас активно используются в различных областях: автомобилестроении, производстве смартфонов, планшетов, телевизоров, сельском хозяйстве, строительстве и медицине.

«Поликарбонат является отличной альтернативой стеклу. Он в 250 раз прочнее и в два с половиной раза легче, чем стекло. В то же время поликарбонат не уступает стеклу по прозрачности. Именно благодаря этим свойствам полимер стал важным во многих производствах», – пояснил Валитов.

Производство поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе» было запущено в 2008 году, в 2018-м компания начала модернизацию производства для увеличения выпуска продукции. На сегодняшний день на предприятии работают 415 человек.

Как сообщалось ранее, за создание экологически безопасного производства поликарбонатов представители компании «Казаньоргсинтез» получили премию Правительства России в области науки и техники 2021 года.