«Казаньоргсинтез» вошел в число победителей конкурса «Надежный партнер – Экология»

«Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) получил награду в номинации «Лучший «зеленый» проект в нефтегазовой промышленности» V Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Итоги конкурса подвели в Москве.

Лучшим «зеленым» проектом в нефтегазовой сфере признана модернизация производства изопропилбензола КОСа. Как отметили на предприятии, благодаря проведенным работам воздействие на атмосферу при производстве изопропилбензола сократилось на 20%.

«Всегда приятно получать такое признание на уважаемой площадке. Для нас, думаю, премия заслужена не только масштабом, но и подходом к развитию производства. Задача закладывать экологичность в каждый инвестиционный проект – это наша концепция. Концепция максимальной экологичности заложена во все проекты нашего предприятия – все они проходят тщательную экспертизу экологов до этапа получения одобрения на финансирование. Один из примеров такого подхода – модернизация производства изопропилбензола, которая позволила сделать производственную цепочку по получению поликарбоната еще более “зеленой”», – говорит руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Ильнар Мухаметшин.

Масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ) «Казаньоргсинтез» завершил в августе текущего года. Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%.

Ранее КОС увеличил мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тыс. до 100 тыс. тонн. Введение в эксплуатацию новой установки изопропилбензола позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов. Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей.

Повышение экологичности производственного процесса – одно из приоритетных направлений деятельности «Казаньоргсинтеза». В рамках реализации плана развития предприятия на 2021-2026 годы КОС дополнительно снизит воздействие на окружающую среду за счет модернизации производственных мощностей и внедрения отдельных технических решений. Воздействие предприятия на атмосферу сократится на 14%. Кроме того, за счет реализации раздельного сбора предприятие сократит на 17% массу отходов, а объем забора воды в Волге дополнительно сократится на 10%.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»