«Казаньоргсинтез» внедряет российские IT-решения в области промышленного интернета вещей

Внедрение промышленного интернета вещей (IIoT) в производственную систему «Казаньоргсинтеза» помогло сильно поднять уровень надежности работы оборудования благодаря раннему выявлению дефектов. Специалисты цифрового офиса КОСа создали и запустили на промышленной площадке систему из более 1,7 тыс. беспроводных IIoT-датчиков, которые контролируют вибрацию, температуру, нагрузку тока приводов, давление, влажность, загазованность и уровень в емкостях.

В дальнейшем хотят проработать инициативы по дооснащению критического оборудования с установкой более чем 1 тыс. датчиков.

Ожидается, что, начиная с 2024 года, от внедрения цифровых решений в области промышленного интернета вещей на «Казаньоргсинтезе» экономический эффект составит порядка 100 млн рублей в год. Его обеспечат за счет повышения информированности персонала о состоянии оборудования, что позволит выявить зарождающие дефекты оборудования на раннем этапе, оптимизировать трудозатраты на обходах оборудования для повышения производительности труда и снизить вероятность останова или снижения производительности технологических установок.

Промышленный Интернет вещей объединяет беспроводные контрольно-измерительные приборы в единую беспроводную промышленную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные о состоянии оборудования через ПО по радиосвязи, тем самым целиком автоматизировать сбор данных с производственного оборудования. Базовая станция по промышленному протоколу LoRaWAN принимает сигналы от всех устройств в радиусе своего действия, оцифровывает и передаёт на удалённый сервер с цифровой платформой собственной разработки компании СИБУР, которая собирает и визуализирует информацию. Полученные данные потом используют при отображении, анализе, построении отчетов и принятии решений.

Технология LoRaWAN похожа на передачу данных по Wi-Fi, но основным ее преимуществом является высокая дальность связи – до 5 км в городских условиях, до 1 км в заводских условиях при большом количестве металлоотражающих конструкций. Кроме того, она отличается низким энергопотреблением – при опросе данных раз в час ресурс батареи достигает 5 лет. Технология может быть масштабирована – одна базовая станция может обслуживать до 1 000 оконечных устройств, в то время как к роутеру Wi-Fi могут подключиться до 40 устройств.

Всё оборудование комплекса - российское. Для развертывания промышленной беспроводной сети LoRaWAN предприятие сотрудничает с производителем ООО «Вега-Абсолют», а с компанией АО «Автограф» взаимодействует по вопросам оснащения беспроводными датчиками оборудования.

«Наша миссия – внедрить систему, которая обеспечит стабильную работу производств «Казаньоргсинтеза». Мы делаем акцент на своевременном обнаружении отклонения технологического процесса от нормы и снижении рисков возникновения внепланового останова производства. Это в свою очередь повышает надежность оборудования и положительно влияет на экологичность производственного процесса», - сказал главный эксперт – руководитель проекта Промышленный интернет вещей на «Казаньоргсинтезе» Арслан Кузнецов.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»