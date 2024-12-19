«Казаньоргсинтез» вложил 1,9 млрд рублей в создание единого центра контроля качества

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» завершил работу по объединению отдельных производственных лабораторий, а также компетенций специалистов в едином пространстве. Повышение уровня автоматизации до 70% и обновление лабораторных процессов позволили значительно повысить скорость контроля качества продукции предприятия.

Вместе со скоростью исследований проект обновления Центральной заводской лаборатории благодаря повышению уровня компетенций и внедрению нового оборудования позволил повысить производительность труда. Проект по объединению ЦЗЛ реализовывался с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. Общий объем инвестиций составил 1,9 млрд рублей.

Обновленная Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) объединила 28 отдельных подразделений предприятия и более 250 сотрудников, став единым центром контроля качества на всех этапах производства: от входного контроля сырья до готовой продукции. Специалисты, которые ранее работали на различных производственных объектах, теперь проводят лабораторные измерения на новом и современном оборудовании.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Лаборатория обновила более 300 единиц оборудования, 60% из которого произведено в России. Единая лабораторная информационная система и внедрение цифровых инструментов, таких как цифровая доска эффективности и мобильные обходы, позволили повысить уровень цифровизации лабораторных процессов до 70%.

Основной критерий оценки качества работы лаборатории – эффективность и скорость работы. Объединение лабораторий в одном здании способствовало оптимальному перераспределению функционала, что ускорило обработку запросов и улучшило взаимодействие внутри команды.

Программа универсализации специалистов ЦЗЛ стартовала в 2022 году. Сотрудники расширили свои компетенции для работы на различных типах оборудования – аналитическом, хроматографическом, весовом, а также с проведением физико-механических испытаний полимеров. После завершения процесса каждый сотрудник сможет выполнять полный спектр лабораторных задач, что делает их работу более гибкой и универсальной.

В рамках санитарно-экологического контроля ЦЗЛ оснащена оборудованием для мониторинга воздушной среды. В дополнение к мобильной экологической лаборатории впервые в работе задействован мобильный Экобот Лаборант. Созданный отечественным разработчиком специально для «Казаньоргсинтеза» экобот оснащен современными газоанализаторами НПО ГАНК для отбора проб воздуха на территории предприятия и в границах санитарно-защитной зоны. Экобот стал уникальным не только в рамках СИБУРа, но и нефтехимической отрасли в целом.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Создание единого центра контроля качества – это ключевой шаг для повышения конкурентоспособности нашего предприятия. Благодаря высокой степени автоматизации и внедрению передовых технологий, мы смогли не только увеличить скорость выдачи результатов испытаний, но и расширить возможности для развития наших сотрудников. Важно, что Центральная заводская лаборатория – это не только сердце производственного контроля, но и платформа для внедрения инноваций», – отметил главный технолог «Казаньоргсинтеза» Марат Хайруллин.

«Обновление Центральной заводской лаборатории – это больше, чем просто модернизация. Мы создали комфортное и безопасное пространство, где сотрудники могут работать с самым современным оборудованием, эффективно обрабатывать данные и развивать свои навыки. Универсализация компетенций наших специалистов позволила существенно повысить производительность и гибкость работы лаборатории. В результате каждый этап контроля качества стал быстрее, что особенно важно для обеспечения стабильности производства», – рассказала начальник Центральной лаборатории «Казаньоргсинтеза» Лейсан Куликова.