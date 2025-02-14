«Казаньоргсинтез» вернет побочные газы в производство вместо сжигания на факеле

Производство полиэтилена «Казаньоргсинтеза» выходит на финальную стадию обновления системы рекуперации побочных газов. Реализация проекта позволит снизить объем выбросов на факельной системе данного производства в три раза, а также значительно повысить экологичность и эффективность предприятия.

До конца 2025 года предприятие планирует завершить реконструкцию установок по возврату побочных газов в производство полиэтилена. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей. Его реализация стала возможной благодаря масштабной модернизации трех линий по выпуску полиэтилена высокой плотности, последняя из которых (реактор В) была обновлена в декабре прошлого года.

Для производства полиэтилена высокой плотности «Казаньоргсинтез» применяет передовую технологию газофазной полимеризации, позволяющую выпускать до 660 тыс. тонн полиэтилена в год. В химический реактор непрерывно подаются газообразный этилен, катализатор, водород и сомономеры, где происходит их превращение в полиэтилен. Готовый продукт очищается от остатков газа азотом и направляется в хранилища, а оставшийся газ проходит очистку и безопасно утилизируется через сжигание на факеле.

Для повышения экологичности и эффективности производство внедряет инновационную криогенную технологию рекуперации газов, обеспечивающую их возврат в технологический процесс вместо нейтрализации на факельной установке. Система использует охлаждение и мембранное разделение для извлечения этилена, азота и тяжелых углеводородов из сбросных газов. Более 90% этилена возвращается в переработку, а 98% азота повторно используется в процессе очистки полиэтилена.

Благодаря данной системе предприятие минимизирует технологические потери, делает производство более эффективным и экологичным. «Казаньоргсинтез» подтверждает приверженность принципам устойчивого развития, внедряя передовые технологии для охраны окружающей среды. Система не требует дополнительной энергии, компактна и удобна в обслуживании. Рекуперация побочных газов за счет их возвращения в производственный процесс снижает объемы потребления сырья для выпуска продукции – гранул полиэтилена.

Раиса Шагидуллина, доктор химических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан:

«Говоря о проекте модернизации производства полиэтилена высокой плотности «Казаньоргсинтеза» важно отметить, что при его реализации, предусматривающей трехкратное повышение мощности, предприятием обеспечивается исключение роста выбросов в атмосферный воздух. Модернизация включает в себя инновационные решения по ресурсосбережению и минимизации воздействия на атмосферный воздух. Использование системы рекуперации направлено на существенное снижение влияния на атмосферный воздух благодаря улову и возврату в производственный процесс углеводородных газов вместо сжигания их на факеле».

Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза»:

«Экологичность является одним из ключевых фокусов при проработке и реализации наших инвестиционных проектов. В модернизации системы возвращения побочных газов в производство важно, что вместе с повышением эффективности выпуска продукции мы снижаем влияние на окружающую среду. Нефтегазохимия – это отрасль, которая позволяет перерабатывать побочные продукты нефтедобычи, получать из них полезный продукт, таким образом снижая влияние на окружающую среду. Новые разработки и технологические решения делают этот процесс еще более ценным для человека и природы».

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»