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«Казаньоргсинтез» в первом полугодии 2023 года снизил объем забора воды из Волги на 9,5%
Объем волжской воды, потребляемой «Казаньоргсинтезом», в первом полугодии 2023 года снизился на 9,5%, сообщил главный эксперт предприятия по экологии Роман Емелюшин.
По его словам, это стало возможным благодаря вовлечению большого объема очищенных стоков во вторичный оборот.
«Что касается объемов, которые возвращаются в Волгу, — мы регулярно ведем контроль качества очистки воды. Анализы отбираются и на наших очистных сооружениях, и непосредственно в месте выпуска, а также на 500 метров выше и ниже по течению», — сказал Роман Емелюшин.
Как уточнил спикер, выступая на заседании Общественного совета предприятия, также за первое полугодие снизились сбросы в водный объект на 16%. При этом их уровень в 3,8 раза ниже установленных нормативов.
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