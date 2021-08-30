«Казаньоргсинтез» в I полугодии увеличил прибыль по международным стандартам в 3,6 раза

ПАО «Казаньоргсинтез» в январе-июне 2021 года получило 14,7 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, что в 3,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

Выручка выросла в 1,7 раза – до 52,7 млрд рублей. Объем экспорта составил 8,4 млрд рублей, на внутреннем рынке реализовано продукции на 44,3 млрд рублей.

Доля экспорта в первом полугодии составила 16% против 23% годом ранее. «На такую переориентацию предприятие пошло в условиях сокращения предложения на российском рынке со стороны иностранных производителей полимеров», ­– говорится в пресс-релизе.

На пластики в общем объеме выручки предприятия пришлось 46,3 млрд рублей, на прочую нефтехимическую продукцию (бисфенол А, этиленгликоль, моноэтаноламин, ацетон) ­­­– 5,2 млрд рублей.

Компания инвестировала в развитие производства в первом полугодии 13,3 млрд рублей – в 5,6 раза больше, чем год назад.