«Казаньоргсинтез» в I полугодии нарастил продажи полиэтилена на 4%

«Казаньоргсинтез» – казанское предприятие СИБУРа – в первом полугодии 2026 года увеличило объем переработки этилена c «Нижнекамскнефтехима» на 40% – с 145,7 тыс. тонн в первом полугодии 2025 года до 203,5 тыс. тонн, следует из отчета компании.

Дополнительную загрузку обеспечило увеличение поставок сырья с нового этиленового комплекса ЭП-600. Комплекс в Нижнекамске с объемом инвестиций в 200 млрд рублей был запущен 2025 году. По итогам 2025 года поставки этилена из Нижнекамска в Казань выросли на 79%.

По итогам первого полугодия 2026 года «Казаньоргсинтез» также увеличил объемы продаж полиэтилена на 4% – до 426,3 тыс. тонн против 411,1 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. Рост среди прочего обусловлен завершением в декабре 2024 года модернизации реактора В – проектная мощность линии по производству полиэтилена высокой плотности выросла со 100 до 220 тыс. тонн в год.

За последние четыре с половиной года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей.

Таким образом, инвестиции конвертируются в рост производства: в 2025 году «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» достигли рекордного объема производства товарной продукции – 4,1 млн тонн.