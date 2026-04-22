«Казаньоргсинтез» в I квартале провел более 78 тыс. исследований воздуха

В первом квартале этого года «Казаньоргсинтез» провел более 78 тыс. исследований атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не зафиксировано.

Мониторинг велся на границе санитарно-защитной зоны предприятия с использованием мобильных и стационарных постов, а также автоматизированных систем.

В том числе передвижной экологический пост выполнил 1432 исследования, стационарный – 11 601 анализ. Основной объем пришелся на роботизированный комплекс «Экобот-Лаборант», который провел 64,8 тыс. отборов проб на территории завода.

«Экобот-Лаборант» – автоматизированная система экологического мониторинга, предназначенная для круглосуточного отбора и анализа проб воздуха в режиме реального времени. Робот обеспечивает высокую точность измерений, исключает влияние человеческого фактора и позволяет оперативно фиксировать изменения состояния атмосферного воздуха.

Напомним, что в прошедшем квартале предприятие посетила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Ей показали все современные инструменты производственного экологического контроля, которые позволяют круглосуточно отслеживать состояние воздуха как на промплощадке, так и на границе санитарно-защитной зоны.

Перечень контролируемых веществ и нормативы ПДК устанавливаются государственными надзорными органами. Результаты мониторинга публикуются в открытом доступе на официальных ресурсах предприятия.

Повышение экологической эффективности остается одним из ключевых приоритетов «Казаньоргсинтеза». Предприятие реализует программу модернизации производственных мощностей, направленную на снижение воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и внедрение современных технологических решений.

«Казаньоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий СИБУРа и является одним из ключевых производителей нефтехимической продукции в России. Компания выпускает более 170 видов продукции.

