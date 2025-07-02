«Казаньоргсинтез» в 2025 году завершит модернизацию системы рекуперации побочных газов

«Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) в этом году завершит обновление системы рекуперации побочных газов. Об этом стало известно на общем собрании акционеров предприятия. Это один из ключевых реализуемых проектов по снижению воздействия на окружающую среду. Рекуперация позволит снизить объем выбросов на факельной системе производства полиэтилена в три раза.

Его реализация стала возможной благодаря масштабной модернизации трех линий по выпуску полиэтилена высокой плотности, последняя из которых (реактор В) была обновлена в декабре 2024 года.

Для производства полиэтилена на предприятии применяется передовая технология газофазной полимеризации. В химический реактор непрерывно подаются газообразный этилен, катализатор, водород и сомономеры, и здесь происходит их превращение в полиэтилен. Готовый продукт очищается от остатков газа азотом и направляется в хранилища, а оставшийся газ проходит очистку и безопасно утилизируется через сжигание на факеле.

Для повышения экологичности и эффективности производства КОС внедряет инновационную криогенную технологию рекуперации газов, обеспечивающую их возврат в технологический процесс вместо нейтрализации на факельной установке. В итоге более 90% этилена возвращается в переработку, а 98% азота повторно используется в процессе очистки полиэтилена.

Снижению экологической нагрузки также способствует проведение реконструкции очистных сооружений и запуск ПГУ‑250, топливом для которой послужат газы, образующиеся в процессе производства этилена.

Результатом применения такой практики стало увеличение производственных объемов предприятия почти вдвое за два десятилетия, но при этом уровень воздействия на окружающую среду остался на том же уровне.

После проведения ГОСА с результатами обновления и модернизации «Казаньоргсинтеза» в ходе экскурсии ознакомились ветераны и акционеры предприятия.

«Казаньоргсинтез» большое внимание уделяет окружающей среде, экологическому просвещению. Предприятие реализует проекты по снижению воздействия на экологию. Сейчас у компании два значимых проекта. Это завершение обновления системы рекуперации побочных газов, а также запуск парогенерирующей установки, использующей газы, оставшиеся после производственного процесса. Также «Казаньоргсинтез» является примером открытости – использует современные инструменты экологического контроля, передает их в Министерство экологии и публикует онлайн. В мероприятиях по просвещению за 2 года приняли участие более 30 тыс. человек», – отметил вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.