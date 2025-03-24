«Казаньоргсинтез» увеличил выручку на 5,4% в 2024 году – до 104,9 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

По итогам 2024 года выручка «Казаньоргсинтеза» выросла на 5,4% и достигла 104,9 млрд рублей, следует из отчетности предприятия по стандартам МСФО. Прибыль КОСа составила 10,6 млрд рублей.

В декабре компания завершила модернизацию реактора В – линии полимеризации для производства полиэтилена высокой плотности. Ранее, в первой половине 2024 года, финансовые показатели предприятия были ограничены из-за остановки одного из реакторов на модернизацию. К августу на объекте завершались пусконаладочные работы, сообщал генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

В 2024 году «Казаньоргсинтез» также впервые в России провел полное техническое перевооружение печей пиролиза на базе отечественной технологии. Это позволило увеличить их мощность на 31,5%, повысить эффективность переработки сырья и обеспечить стабильную работу во время ремонтов. Использование российского оборудования снизило зависимость от импорта и минимизировало риски простоев. Кроме того, на предприятии внедрили российскую АСУТП, что помогло снизить выбросы на 15% за счет новых горелок и повышения энергоэффективности.

«Казаньоргсинтез» остается единственным производителем поликарбоната и сэвилена в России и входит в число крупнейших поставщиков полиэтилена. Завод выпускает более 1 млн тонн продукции в год и за последние два года освоил производство восьми новых марок полимеров в соответствии с потребностями рынка.