«Казаньоргсинтез» стал призером республиканского конкурса «ЭКОлидер»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Проект по модернизации установки синтеза изопропилбензола (ИПБ) занял второе место в республиканском конкурсе «ЭКОлидер». Обновление и реконструкция производства позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%.

«Мы гордимся тем, что наш проект по модернизации установки синтеза изопропилбензола получил высокую оценку на конкурсе «ЭКОлидер». Экологическая ответственность — это не просто приоритет, это обязательство перед будущими поколениями. Благодаря внедрению передовых технологий нам удалось существенно снизить воздействие на окружающую среду, оптимизировать потребление энергоресурсов и повысить эффективность производства. Этот результат подтверждает, что устойчивое развитие и бережное отношение к природе идут рука об руку с промышленным ростом», – отметил руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

Напомним, в августе 2023 года «Казаньоргсинтез», единственный производитель в России полимера повышенной прочности – поликарбоната, завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ). Данное сырье, полностью вырабатываемое самим предприятием, считается первым полупродуктом в цепочке переделов при получении поликарбоната.

Ранее «Казаньоргсинтезом» были увеличены мощности по выпуску поликарбонатов с 77 тыс. до 100 тыс. тонн. Введение в эксплуатацию новой установки изопропилбензола позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Капитальные затраты на реализацию проекта составили 2,5 млрд рублей. Процесс реконструкции производства проводился в период плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивал действующие производства.

В новой технологии производства изопропилбензол получается на основе твердого цеолитного катализатора. Он способен работать без замены несколько лет. По истечении этого срока катализатор не становится отходом, а возвращается производителю для регенерации. Благодаря смене технологии сокращаются сточные воды. Также выросла глубина переработки, из того же объема сырья получается больше целевого продукта и меньше побочного — смол.

«Вот уже 20 лет мы собираемся с вами вместе, чтобы подвести итоги года и назвать наших эколидеров. Около 300 заявок было подано на конкурс в этом году. Это детские сады, школы, сельские поселения, муниципальные районы, и, конечно же, промышленные предприятия. Диалог власти, общества, бизнеса и науки он всегда был и есть в нашей Республике на высоком уровне. Именно поэтому у нас получаются такие хорошие, добрые результаты», – рассказал глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

Конкурс «ЭКОлидер» проводится в Татарстане с 2004 года. С каждым годом число его участников растет.