«Казаньоргсинтез» стал одним из победителей конкурса «Надежный партнер — Экология»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Экологическая программа «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки» признана лучшим просветительским проектом в сфере экологии. Предприятие вошло в число победителей Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология», опередив более тысячи компаний со всей страны.

Экологическая программа «Твои зеленые привычки» была запущена «Казаньоргсинтезом» в 2024 году. Она объединила более 10 тыс. человек: активных горожан, экологов, локальные сообщества и государственные органы. Ее цель — популяризация экологически ответственного образа жизни. В программу вошло более 50 мероприятий различных форматов: от промышленного туризма до городского экофестиваля.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Экоэкскурсии на предприятие за последние два года посетили свыше 4 тыс. промышленных туристов. На субботниках в формате «Чистых игр» 1500 жителей собрали и отсортировали более 8 тонн отходов, экоспектакль «Вдруг на маленькой планете» посетили 3000 зрителей. Более 700 учеников казанских школ приняли участие в экоуроках. И это без участников проходящего при поддержке СИБУРа Казанского марафона, собравших 247 тыс. пластиковых бутылок, которые отправились на переработку.

По инициативе «Казаньоргсинтеза» была создана экологическая тропа с краснокнижными растениями в лесопарке Лебяжье в непосредственной близости от предприятия, а в Национальной библиотеке Татарстана открыта экополка. Более 3 тыс. участников городского экофестиваля «Вместе просто» приняли участие в мастер-классах по переработке отходов, экологических квестах и лекциях.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В рамках церемонии подведения итогов конкурса первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов подчеркнул, что цель мероприятия — поиск наиболее успешных и эффективных региональных проектов в сфере экологии для их дальнейшего тиражирования по всей стране. По его словам, очень важно, что в фокусе внимания находятся проекты по экологическому просвещению.

«Проект „Твои зеленые привычки“, инициированный „Казаньоргсинтезом“, — это яркий пример того, как бизнес может стать лидером экологического просвещения. Участие в таком масштабном конкурсе и заслуженная победа подтверждают высокую эффективность программы, объединяющей тысячи людей ради общей цели — бережного отношения к природе. Министерство высоко оценивает вклад предприятия в развитие экологической культуры и считает проект достойным тиражирования», — отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Высокая оценка проекта нашего предприятия авторитетными экспертами — это результат упорной работы нашей команды и всех партнеров, разделяющих стремление к экологическому развитию. Мы убеждены, что устойчивое будущее возможно только через воспитание экологической ответственности у каждого человека. Эта программа — не просто набор мероприятий, а стратегическая инициатива, которая меняет отношение к природным ресурсам, формирует новые привычки и объединяет общество вокруг общей цели. Для нас важно не останавливаться на достигнутом и продолжать расширять горизонты, делая Казань: наших друзей, партнеров и, конечно же, сотрудников еще более экологически осознанными», — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Стать участником проекта «Твои зеленые привычки» может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт зеленыепривычки.рф и выбрать активность по душе. Можно не только присоединиться к проектам предприятия, но и предложить свою инициативу в партнерстве с ним.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Для нас это не только признание, но и стимул двигаться дальше, привлекать еще больше людей к важному делу сохранения природы и устойчивого развития. Вместе мы сделаем наш мир лучше!» — заметила главный эксперт корпоративных коммуникаций «Казаньоргсинтеза» Алина Губайдуллина.

Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию начиная с 2018 года. В 2024 году в конкурсе приняли участие более тысячи компаний и организаций (от флагманов отечественной промышленности до небольших предприятий удаленных регионов), учебные заведения, научные центры.