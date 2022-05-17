«Казаньоргсинтез» сделал ставку на отечественную очистку воды

Татарстанское предприятие СИБУРа открыло уникальный по своей схеме блок водоподготовки. Он призван снабжать водой не только само предприятие, но и жителей ЖК «Салават Купере». В основу комплекса легли разработки российских ученых. Новинку осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

КОС – водовоз

В Татарстане продолжается реализация инвестиционных проектов, связанных с инфраструктурой. Свой вклад в развитие коммуникаций делают и частные предприятия. 17 мая «Казаньоргсинтез» презентовал обновленный водоцех с уникальным для республики оборудованием. Первым комплекс осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

Татарстанское предприятие СИБУРа не только имеет собственный водозабор с очистными сооружениями, но и снабжает водой крупнейший жилой массив города – ЖК «Салават Купере». Мощность новой установки – 40 тыс. кубометров воды в сутки. Также она имеет собственный резервуар для подготовленной воды на 8 тыс. кубометров. Параллельно с ним действует старый блок водоподготовки, состоящий из двух секций водоподготовки мощностью по 50 тыс. кубометров в сутки каждая. Однако резервуар у двух секций общий, и его объем меньше нового – 6 тыс. кубических метров чистой питьевой воды. Ввод нового блока позволил нарастить совокупную мощность подготовки питьевой воды для собственных нужд и нужд горожан до 140 тыс. кубометров в сутки.

Инвестиции в комплекс уже составили 735 млн рублей. «Казаньоргсинтез» профинансировал строительство новых мощностей полностью из собственных средств. Еще 380 млн предприятие планирует вложить в реконструкцию очистных сооружений.

«“Казаньоргсинтез” пять лет назад начал работу над этим важным для развития города проектом, который особенно значим с учетом роста “Салават Купере”. В этом жилом районе построено 56 домов, проживает 21 тысяча жителей. Все они получают качественную питьевую воду благодаря той технологии, которую внедрил в цехе водоподготовки “Казаньоргсинтез”, все сделано по последнему слову техники. Более того, заложен запас, который позволит обеспечивать питьевой водой “Салават Купере” с учетом его роста, а уже сейчас там идет строительство 11 домов. Мы рады, что модернизацию городского хозяйства мы ведем вместе с одним из наших главных предприятий города – “Казаньоргсинтезом”», – сказал после осмотра объекта мэр Казани Ильсур Метшин.

Аналог – только в Калининграде

Новый блок очень компактен, что нехарактерно для таких сооружений. Вся система вертикально, на небольшой площади: резервуар находится под землей, над ним – очистные сооружения, а над ними – здание с операторной. В обычной схеме объекты, как правило, бывают разнесены по площади. В России сегодня действует лишь одна подобная установка водоочистки, построенная по такому «вертикальному» проекту. Она расположена в Калининграде.

На комплексе заложены наивысшие стандарты качества для трубопроводной воды в России. В работе блока применена принципиально новая двухступенчатая технология очистки воды. В качестве первой ступени будут использоваться осветлители-рециркуляторы, на второй ступени – скорые фильтры. При этом обеззараживание воды проводится не токсичным жидким хлором, а безопасным гипохлоритом натрия.

Как рассказал Георгий Самбурский, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), председатель технического комитета Росстандарта по качеству воды и завкафедрой экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА, такие подходы предусмотрены Справочником перспективных технологий водоподготовки. Справочник был разработан Минстроем России совместно с РАВВ в целях реализации федерального проекта «Чистая вода».

«С учетом оптимизации процессов осветления за счет применения осветлителей-рециркуляторов возможно снизить дозы вносимых коагулятов и остаточные их концентрации в обработанной воде. Применение в качестве агента обеззараживания гипохлорита натрия также отвечает современным требованиям к проектированию сооружений водоподготовки. С учетом относительной простоты и безопасности процессов получения, хранения и дозирования гипохлорита натрия, применения этого вещества снижает риски техногенных аварий», – подчеркнул Георгий Самбурский.

Максимум отечественных разработок

Интересно, что и саму схему, и оборудование для ее реализации разработали в России. При том, что в последнее время многие предприятия предпочитали закупать технологии за рубежом. Но в отношении воды «Казаньоргсинтез» решил максимально использовать богатый отечественный опыт и свои ресурсы.

Саму схему и проект нового казанского блока водоподготовки разработал один из отечественных НИИ. Новый блок водоподготовки на 98% укомплектован отечественным оборудованием, в том числе частично произведенном на «Оргсинтезе». В частности, вихревые смесители были произведены непосредственно специалистами предприятия.

Интересно, что и в отношении реагентов и расходных материалов КОС изначально пошел по пути импортозамещения. Самим «Казаньоргсинтезом» из пищевой соли электролизным способом производится гипохлорит натрия для обеззараживания воды. Иные реагенты для работы очистных сооружений поставляются из других регионов России. В системе водоочистки использованы уникальные каталитические фильтры российского производства, которые позволяют очищать воздух перед подачей в резервуар чистой воды.

В Волгу возвращается вода чище забираемой

Как и все остальные новые проекты завода, этот имеет важную экологическую составляющую. Чем чище вода будет поступать на «Казаньоргсинтез», тем чище она будет возвращаться обратно в Волгу. Новая технология очистки воды позволяет делать ее еще качественнее по ряду ключевых параметров: содержанию алюминия и хлороформа.

«Мы берем из Волги воду более загрязненную, чем выпускаем. Наша задача в том, чтобы обеспечить надежность и качество воды и для «Салават Купере», и для завода, и для других сторонних потребителей», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Слова руководителя предприятия подтверждаются лабораторными исследованиями. Например, фоновые показатели речной воды по сухому остатку составляют 16 мг/л, а КОС возвращает воду с показателем 7,5 мг/л. По меди содержание в волжской воде на 20% выше, чем в той, что возвращает КОС.

Новый блок водоподготовки позволит обеспечить и более стабильное и надежное водоснабжение предприятия, в результате чего значительно снизятся риски остановок. А так как каждый внеплановый останов приводит к сбросу продукта на пресловутые факелы, значительно снизится воздействие на атмосферный воздух.

В целом проект реализуется в рамках экологической стратегии, лежащей в основе развития СИБУРа. Ее основные принципы заключаются в том числе в снижении воздействия на окружающую среду, открытости в предоставлении информации, достижении к 2025 году углеродной нейтральности как минимум по одному предприятию СИБУРа и увеличении объема «зеленой» энергии в энергобалансе компании в пять раз.

Вода для 115 тысяч человек

Новый комплекс должен обеспечивать водой не только развивающееся предприятие, но и растущий восток столицы Татарстана. С 2016 года к коммуникациям «Казаньоргсинтеза» подключен новый ЖК «Салават Купере» через ООО «РСК», которое отвечает за состояние коммуникаций в самом ЖК. Сейчас, спустя 6 лет, здесь уже проживает 21 тыс. Но в перспективе число жителей «Салават Купере» должно существенно вырасти.

По оценкам экспертов, суммарных мощностей водоподготовки предприятия достаточно, чтобы обеспечить чистой водой не только жителей ЖК «Салават Купере», даже с учетом ожидаемого роста его населения до 55 тысяч человек. Имеющихся резервов с запасом хватит и для других перспективных районов развития восточной части Казани.