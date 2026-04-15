«Казаньоргсинтез»: рекордное производство, пик инвестиций и ставка на технологии

На фоне снижения цен на полимеры (негативный фактор в виде укрепления курса рубля) «Казаньоргсинтез» в 2025 году нарастил инвестиции, сохранил рентабельность и увеличил затраты на оплату труда. Эксперты объяснили, за счет чего компания сохраняет устойчивость в условиях охлаждения отрасли.





Отрасль держит удар

По итогам 2025 года индекс производства химических веществ и продуктов в России снизился на 0,8% – сравнительно немного на фоне многих других секторов. При этом отгрузка выросла на 4,7%, до 6,6 трлн рублей (5,3% суммарной промышленной отгрузки).

Заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Марат Галеев отмечает, что нефтехимия – это наиболее динамичная отрасль, по скорости развития с ней могут сравниться только цифровые технологии. Без создания новых продуктов с опорой на современные технологии конкурентоспособность предприятий химпрома быстро снижается.

Химия остается системообразующей отраслью – она обеспечивает сырьем более 70 смежных секторов. Но в 2025 году российский рынок полимеров столкнулся с проблемами, вызванными профицитом производства на фоне сокращения потребления. Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире, где переизбыток предложения давит на цены, которые уже достигли двухлетних минимумов.

Одним из ключевых факторов стало снижение спроса в ключевых потребляющих отраслях (строительство, автопром, сельское хозяйство и другие) из-за снижения деловой активности.

На этом фоне Татарстан стал исключением: индекс промышленного производства химических продуктов в республике вырос на 3,1%. «Казаньоргсинтез» – один из драйверов этого роста. Предприятие специализируется на полиолефинах (73% выручки), пластиках и продуктах органического синтеза.

Выручка предприятия по итогам 2025 года по МСФО незначительно скорректировалась вниз – на 4,7%, до 100 млрд рублей. Это естественное следствие рыночной ситуации: цены на полимеры в 2025 году снизились на фоне глобального перепроизводства. При этом само предприятие работает с опережением: физический выпуск продукции показал новые рекорды.

И действительно, главная операционная новость 2025 года – впервые в истории КОС выпустил более 1,1 млн тонн продукции. Это на 10% больше, чем годом ранее, отметил генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

«Рост физического объема производства на двузначную цифру в год, когда отрасль в целом снизила выпуск, – это мощный сигнал для рынка. КОС наращивает рыночную долю и эффективно загружает мощности, несмотря на профицит полимеров и падение цен. Иными словами, бизнес чувствует себя уверенно, а динамика выручки отразила внешние, а не внутренние факторы», – поясняет аналитик Леонид Хазанов.

Рост основных средств: баланс становится тяжелее и качественнее

Один из самых заметных фактов отчетности – существенный рост основных средств. Их балансовая стоимость увеличилась до 186,1 млрд рублей (против 147,5 млрд рублей годом ранее). Рост составил 26%.

Причиной стало завершение реализации ряда инвестпроектов. На предприятии завершили обновление системы рекуперации побочных газов. Реализация проекта позволит в три раза сократить объемы сжигания на факеле и вернуть ценные продукты в производственный цикл. Общий объем инвестиций в экологический проект превышает 1,8 млрд рублей.

Кроме того, в 2025 году СИБУР завершил строительство Лушниковской парогазовой установки (ПГУ) на «Казаньоргсинтезе». Запуск установки позволит сократить выбросы углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса, а также повысить энергоэффективность энергопроизводства предприятия на 15%.

Это соответствует общероссийскому тренду: инвестиции в основной капитал производителей химических веществ выросли на 28,8% в реальном выражении (до 2,5 трлн рублей по отрасли в целом). В последние годы инвестиции в основной капитал химической отрасли только растут.

Заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Тимур Халиков отметил, что на структуру баланса повлияла активная инвестиционная фаза в развитии завода «Казаньоргсинтез».

«Стоимостные масштабы всех проектов модернизации требуют привлекать кредитные ресурсы как источник финансирования», – добавил он.

По словам Халикова, несомненный плюс, что это кредиты на долгосрочной основе. Их можно отнести к «длинным» деньгам, позволяющим реализовать инвестпрограмму без значимых рисков перекредитования до завершения этапов ввода объектов в эксплуатацию.

Стабильность EBITDA на фоне падения цен

Несмотря на сложную конъюнктуру, EBITDA компании составила 23,5 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне – 23,5%. В условиях, когда индекс цен рухнул до пятилетних минимумов, удержание рентабельности выше 23% говорит о контроле над затратами и эффективной структуре продаж внутри группы.

Совокупные активы компании увеличились на 18% – до 215,1 млрд рублей (182,3 млрд рублей годом ранее). Особого внимания заслуживает стоимость нематериальных активов: она выросла более чем в 3 раза – до 2,4 млрд рублей (с 0,7 млрд рублей). Причина – приобретение лицензий, в частности на производство хромовых катализаторов. Хромовые катализаторы – критически важный компонент для производства полиэтилена. Раньше их в основном импортировали. Технологическая лицензия – это шаг к полному импортозамещению в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

«Для развития новых технологий СИБУР строит в Казани исследовательский центр и катализаторную фабрику. Здесь, в Казани, для всего холдинга будут создавать новые технические решения и производить катализаторы для выпуска полиэтилена и полипропилена, которые западные производители отказались поставлять на наш рынок. Возрождается Казанская химическая школа», – добавил Марат Галеев.

Кредиты как следствие инвестиций

В условиях высокой ключевой ставки держать короткий долг – рискованно. КОС зафиксировал фондирование, пусть и длинное, но с предсказуемым графиком погашения. Компания привлекла 34,1 млрд рублей долгосрочных кредитов (на конец 2024 года было 9 млрд рублей). Одновременно произошло замещение краткосрочных займов. Это позволило компании улучшить структуру баланса и снизить риски рефинансирования.

При стабильном операционном потоке (EBITDA 23,5 млрд рублей) и рекордном объеме производства соотношение чистый долг / EBITDA составляет около 1,4, что для капиталоемкой нефтехимии является комфортным уровнем.

Компания продолжает реализацию проекта по созданию крупнейшего в России производства катализаторов для полиолефинов в Казани. Общий прогресс строительства первой линии по выпуску хромовых катализаторов превысил 50%.

В уходящем году на предприятии началась модернизация очистных сооружений. Она позволит дополнительно сократить на 10% ежегодный сброс очищенных сточных вод. Общий объем инвестиций в модернизацию очистных сооружений составит 2,8 млрд рублей.

Рост зарплаты и расходов на обучение

КОС не ограничивается производственными показателями. Предприятие активно участвует в развитии социальной инфраструктуры региона присутствия: строительство жилья, поддержка медицины и учреждений культуры, развитие социальных объектов. Только на благотворительность и спонсорство компания направила 709 млн рублей, а также на поддержку ФК «Рубин» – предположительно 1,9 млрд (согласно данным о затратах на маркетинг и рекламу в отчетности предприятия по МСФО).

Параллельно КОС системно подходит к вопросам устойчивого развития. Сюда входит и управление климатическими рисками, и разработка и внедрение программ по сокращению выбросов, а также соответствие рекомендациям TCFD.

В 2025 году агентство АКРА присвоило «Казаньоргсинтезу» рейтинг экологической, социальной ответственности и управления (ESG) на уровне ESG-3 (АА), с прогнозом «стабильный». КОС стал первым в России предприятием, которому было присвоено ESG-рейтинговое заключение. До этого подобные рейтинги присваивались только холдинговым компаниям.

«Для крупного химического производства экологическая повестка не дань моде, а вопрос лицензий, допуска на рынки и долгосрочной репутации. КОС это понимает», – говорит Леонид Хазанов.

В условиях дефицита кадров в химической промышленности компания продолжает инвестировать в человеческий капитал – это не социальная нагрузка, а необходимость. КОС вкладывается в удержание людей и подготовку новых специалистов, ведь это прямой фактор операционной стабильности.

Расходы на оплату труда «Казаньоргсинтеза», согласно отчетности по РСБУ, выросли на 936 млн рублей, с 7,8 до 8,7 млрд рублей (+12%). Социальные выплаты предприятия выросли с 2,4 до 2,7 млрд рублей (+11%). Расходы компании на производственное обучение персонала составили 38,8 млн рублей (+126,4%).

«Стремление «Казаньоргсинтеза» вкладываться в сотрудников, причем не только в повышение их зарплат, но и развитие профессиональных навыков, свидетельствует о дальновидной кадровой политике, направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях демографического спада и дефицита специалистов», – отметил аналитик Леонид Хазанов.

Отрасль ждет роста

По итогам 2025 года российский рынок химической продукции сохранил статус системообразующей отрасли страны, несмотря на замедление индекса промышленного производства. Сохраняющиеся темпы роста инвестиций и запуска новых производств формируют благоприятные перспективы его дальнейшего развития в условиях сохраняющихся сложностей в экономике и высокой стоимости обслуживания заемных средств.

В 2025 году началась реализация национального проекта «Новые материалы и химия», в числе главных целей которого снижение импортозависимости в российской химической промышленности и увеличение к 2030 году объема ее производства на 3,5 трлн рублей. Благодаря этому нацпроекту в 2026 году отрасль ожидает умеренного роста объема выпуска продукции, несмотря на санкции и высокие ставки кредитов.

По мнению Галеева, все это сопровождается значительными инвестициями, которые отражены на балансе предприятия.

«Иногда вместе с ростом затрат мы можем видеть увеличение кредитной нагрузки, снижение выручки и прибыли предприятий. Это закономерный результат запуска новых производств – они не сразу выходят на полную мощность и окупаются, на достижение крейсерского режима работы необходимо время», – резюмировал он.