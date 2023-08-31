«Казаньоргсинтез» рассказал об улучшениях на предприятии

На «Казаньоргсинтезе» рассказали о модернизации и обновлении промплощадки и об улучшении условий труда.

На предприятии завершили первый этап масштабной программы улучшения условий труда. Он включает обеспечение новыми автобусами, комфортными столовыми со сбалансированным питанием, новый формат медицинского обслуживания, спецодежду, вывод на аутсорсинг уборки помещений и территорий, говорится в ролике, опубликованном в официальном сообществе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники получили 4 современные столовые. Здесь сделан современный ремонт и увеличено количество посадочных мест. Меню было пересмотрено и стало более сбалансированным. Работает бесплатный салат-бар с фруктами, овощами и напитками с элементами шведского стола. Количество сотрудников, питающихся в столовых, выросло в 2 раза.

Открылись 2 новых центра здоровья. Они оснащены современным медицинским оборудованием. Здесь сотрудники могут получать не только неотложную, но полноценную врачебную медико-санитарную помощь без отрыва от производства. Вылечить зубы теперь можно на территории завода. Здесь открылся современный стоматологический кабинет.

«Казаньоргсинтез» заменил весь автопарк для ежедневной перевозки сотрудников. 17 новых экологичных автобусов на метане сделали дорогу на работу и обратно более комфортной.

Началась реконструкция административных и санитарно-бытовых комплексов. Закрытые кабинеты сменят рабочие пространства в формате open space. Раздевалки и душевые будут обновлены, появятся сушильные шкафы и контейнеры для грязной спецодежды. Помимо ремонта административных корпусов идет ремонт бытовых — это 9 корпусов на более чем 5 тысяч мест.

На промышленной площадке появились яркие и заметные символы, которые отражают идентичность города и республики. На четырех ресиверах сжатого воздуха теперь изображены тюльпаны — национальный татарский символ возрождения и обновления, их держат руки сотрудников СИБУРа. На двух резервуарах завода поликарбонатов — стихи татарского поэта с казанским городским котом, который напоминает пушкинского Кота из сказок. Для выбора концепций устраивали конкурс среди сотрудников, а также всех желающих. В качестве экспертов привлекались главный художник Казани и члены Общественного совета предприятия.

Перед проходной установлена современная мультимедийная галерея почета с фотографиями лучших сотрудников.

Дороги завода стали более безопасными. Были выделены пешеходные зоны, отремонтированы тротуары и бордюры, изменена схема дорожного движения, обновлено более 2000 квадратных метров асфальта. Особое внимание было уделено новой разметке, а самые загруженные пешеходные переходы стали проекционными и видны даже ночью. Обновлённые дорожные знаки помогают водителям и пешеходам быстрее и безопаснее добраться до нужной точки завода. Появились наименования улиц, названия которых выбирали вместе с сотрудниками.

На территории завода появилось 20 новых остановочных комплексов. Они оснащены системой освещения, инфракрасного обогрева, местами для сидения. Остановки частично изготовлены из поликарбоната, произведённого на «Казаньоргсинтезе».

Инвестиционные проекты

В августе 2023 года на «Казаньоргсинтезе» завершена модернизация производства изопропилбензола. Благодаря модернизации выбросы в атмосферу на данном производстве снизились на 20%, на 77% снизилось потребление воды. Реконструкция позволила исключить сбросы хлоридов в канализацию и образование утилизируемых отходов.

Продолжается модернизация реактора B на заводе полиэтиленов. После ее завершения мощность производства полиэтилена вырастет на 121 тыс. тонн в год. Общий прогресс по проекту на данный момент превышает 60%. Модернизация реактора В позволит возвращать 8,7 тыс. тонн углеводородных газов в технологический процесс вместо сжигания на факельной установке

О предприятии

«Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий СИБУРа по выпуску полиэтиленов. Единственный в России и странах СНГ производитель поликарбоната и сэвилена.

Предприятие выпускает более 170 наименований продукции, среди которой различные марки полиэтилена высокой и низкой плотности, поликарбонатов, этилен, бисфенол А, фенол, ацетон, этаноламины, технические газы (азот, кислород, аргон, сжатый воздух, диоксид углерода).

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Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»