«Казаньоргсинтез» провел интерактивный экоурок в казанской школе

Интерактивный экоурок прошел накануне в казанской школе №130 им. Героя России Сергея Ашихмина. Урок провели сотрудники «Казаньоргсинтеза», они рассказали ученикам младших классов о принципах сортировки отходов и переработке пластика. Занятие прошло в формате диалога, в котором школьники принимали активное участие и делились своими познаниями о правилах экологичного образа жизни.

С помощью интерактивных карточек второклассникам рассказали, сколько времени разлагаются отходы в природе, а также предложили самостоятельно разделить мусор по видам – бумага, металл, стекло и пластик.

«Мы понимаем, что чистое будущее нашей страны зависит от того, насколько мы вложимся в отношение к экологии сегодня. Поэтому мы, как ответственная компания, стараемся формировать экологические привычки с самого юного возраста. Забота об экологии и экологическое воспитание – наша ответственность перед будущим поколением», – отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.

Мнением об уроке поделилась учитель начальных классов Алия Арсланова. «Урок был живой. Самое главное, что присутствовала обратная связь между учениками и ведущим. То, как дети включились в процесс, убедило меня, что им очень понравилось», – рассказала педагог.

Школьники оценили интерактивные практики, укрепили свои знания в экологии, а также узнали, сколько применений можно найти пластиковым изделиям.

«Мне очень понравился урок. Запомнилось, как мы доставали игрушки из мешка. Оказалось, что эти вещи сделаны из переработанного пластика. Я даже подумать не мог, что такое возможно! А еще я узнал, как нужно правильно обращаться с мусором и заботиться об окружающей среде», – поделился ученик второго класса Алишер Каримжанов.

В завершении экоурока ребятам подарили стикеры с экологическими правилами.

«Забота об экологии, экологическое воспитание – наша ответственность перед будущим поколением», – резюмировала эколог «Казаньоргсинтеза».

Программа экоуроков СИБУРа стартовала в Татарстане в 2023 году. Первое занятие для детей провели эксперты Центра экономии ресурсов в коллаборации с известным блогером Миланой Стар. Ее личный интерес к событию позволил привлечь большее внимание к мероприятию и экоповестке в целом.

Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»