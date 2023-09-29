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«Казаньоргсинтез» провел интерактивный экоурок в казанской школе
Интерактивный экоурок прошел накануне в казанской школе №130 им. Героя России Сергея Ашихмина. Урок провели сотрудники «Казаньоргсинтеза», они рассказали ученикам младших классов о принципах сортировки отходов и переработке пластика. Занятие прошло в формате диалога, в котором школьники принимали активное участие и делились своими познаниями о правилах экологичного образа жизни.
С помощью интерактивных карточек второклассникам рассказали, сколько времени разлагаются отходы в природе, а также предложили самостоятельно разделить мусор по видам – бумага, металл, стекло и пластик.
«Мы понимаем, что чистое будущее нашей страны зависит от того, насколько мы вложимся в отношение к экологии сегодня. Поэтому мы, как ответственная компания, стараемся формировать экологические привычки с самого юного возраста. Забота об экологии и экологическое воспитание – наша ответственность перед будущим поколением», – отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.
Мнением об уроке поделилась учитель начальных классов Алия Арсланова. «Урок был живой. Самое главное, что присутствовала обратная связь между учениками и ведущим. То, как дети включились в процесс, убедило меня, что им очень понравилось», – рассказала педагог.
Школьники оценили интерактивные практики, укрепили свои знания в экологии, а также узнали, сколько применений можно найти пластиковым изделиям.
«Мне очень понравился урок. Запомнилось, как мы доставали игрушки из мешка. Оказалось, что эти вещи сделаны из переработанного пластика. Я даже подумать не мог, что такое возможно! А еще я узнал, как нужно правильно обращаться с мусором и заботиться об окружающей среде», – поделился ученик второго класса Алишер Каримжанов.
В завершении экоурока ребятам подарили стикеры с экологическими правилами.
«Забота об экологии, экологическое воспитание – наша ответственность перед будущим поколением», – резюмировала эколог «Казаньоргсинтеза».
Программа экоуроков СИБУРа стартовала в Татарстане в 2023 году. Первое занятие для детей провели эксперты Центра экономии ресурсов в коллаборации с известным блогером Миланой Стар. Ее личный интерес к событию позволил привлечь большее внимание к мероприятию и экоповестке в целом.
Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»
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