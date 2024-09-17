«Казаньоргсинтез» проведет цифровой остановочный ремонт

Предприятие «Казаньоргсинтез» сегодня приступило ко второму этапу планового остановочного ремонта, сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе ремонтные работы проходили с июля по август на заводе поликарбонатов. Второй этап планируется завершить в первой декаде октября, ремонт пройдет на заводах пиролиза, полиэтилена и на энергопроизводстве.

Модернизация позволит повысить надежность и эффективность работы технологического оборудования, снизить риски внеплановых остановок, тем самым уменьшив влияние на окружающую среду.

«В этом году на шести производствах завода пиролиза и полиэтилена специалисты предприятия при проведении ремонта используют инструмент “Цифровой остановочный ремонт”. Цифровая платформа “Горизонт” позволит блоку технического обслуживания и ремонта получать аналитику для принятия оперативных решений. Специалисты предприятия, независимо от своей должности (от инженерно-технических работников до топ-менеджмента), смогут отслеживать через платформу процент выполнения работ, статус мобилизации, данные по открытым вопросам, а также информацию о промышленной безопасности и протокольные решения штаба», - отметили в компании.

После пилотирования инструмента планируется его масштабное внедрение на предприятии в 2025 году. Он будет использоваться на этапах планирования, подготовки, проведения и анализа проведенного ремонта.

Среди других цифровых инструментов компании - дрон-сервис, который мониторит состояние наружных установок, факелов, может выявить дефекты в труднодоступных местах, а также контролировать исполнение требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии при выполнении работ. Полученная информация в режиме онлайн направляется кураторам и ответственным службам.

Интеллектуальный видеоконтроль даст возможность менеджерам управлять процессом в режиме онлайн на самых ответственных работах (работы критического пути). Для этого в инструменте добавлен новый функционал дашборда по формированию статистики количества сотрудников на месте проведения работ. На текущий момент определены 22 точки для размещения камер. Видеоконтроль чистки технологического оборудования, колон будет проводиться 40-метровым цифровым эндоскопом.

Цифровые наряды-допуски, открытие-закрытие и контроль работ повышенной опасности будут осуществляться в знакомом всем специалистам инструменте, а дополнительная функциональность «Карты проведения работ» позволит в режиме онлайн видеть все проводимые работы.

В общей сложности на «Казаньоргсинтезе» планируется провести ремонт 216 единиц динамического оборудования, выполнить чистку более 426 позиций теплообменников, холодильников, колонн. За все время ремонта специалисты проведут проверку более 626 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования. Будет произведена плановая ревизия трубопроводов, ремонт изоляции.

В остановочном ремонте будут задействованы более 1 800 специалистов, включая более 700 сотрудников подрядных организаций. В качестве обмена опытом при ремонте оборудования будет участвовать ремонтный персонал предприятий СИБУРа из других регионов («Томскнефтехим», «Воронежсинтезкаучук»).

В период ремонта эпизодически в течение нескольких дней может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах, что связано с текущим процессом подготовки к ремонту технологического оборудования. За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны специалистами заводской лаборатории.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»