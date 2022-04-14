Казаньоргсинтез продает подземную парковку на улице Пушкина за 2,6 млрд рублей

Подземная парковка в центре Казани общей площадью 41,6 тыс. кв. метров продается за 2,6 млрд рублей, говорится в сообщении на одном из сайтов объявлений.

«Казаньоргсинтез» осуществляет продажу подземной 4-х уровневой парковки по адресу: г. Казань, ул. Пушкина 86а. Также ПАО «Казаньоргсинтез» готов рассмотреть вопрос аренды данной парковки, а также аренды с правом последующего выкупа», – говорится в информации.

Строительство подземного 4-уровневого паркинга было начато в сентябре 2016 года по заказу компании «ТАИФ». Парковка была введена в эксплуатацию в 2018 году. Она рассчитана на 957 машиномест.